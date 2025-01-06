Каток на «Черном озере» возобновил свою работу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каток в казанском парке «Черное озеро» возобновил свою работу после четырехдневного перерыва. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Сегодня и завтра, 6 и 7 января, каток и пункт проката будут работать с 9.00 до 23.00 (технический перерыв — с 14.30 до 16.00).

На огороженной территории катка сегодня и завтра пройдут бесплатные занятия по фигурному катанию для детей и взрослых.

Кроме того, с 20.00 до 21.00 на катке прозвучат тематические музыкальные подборки: 6 января — от татарского музыкального лейбла Yummy Music, 7 января — от музыкального журналиста и видеоблогера Коли Редькина.

Каток в казанском парке «Черное озеро» не работал с 2 января из-за погодных условий. Открытие катка несколько раз откладывалось.