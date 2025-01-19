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В Татарстане потеплеет до +1 градуса, но ожидаются и небольшие осадки
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
В воскресенье, 19 января, в Татарстане ожидается небольшой и мокрый снег.
В отдельных районах, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, на дорогах образуется гололед, а утром возможен туман.
Ветер в этот день в республике прогнозируют южный с переходом на западный. Его скорость составит 6 — 11 м/с.
После холодной ночи (-1…-6 градусов) днем температура поднимется до -4…+1 градуса.
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