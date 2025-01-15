Winter Fest Ильи Авербуха пройдет в казанском парке «Черное озеро»

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В пятницу, 17 января, на катке в казанском парке «Черное озеро» состоится всероссийский зимний фестиваль Winter Fest Ильи Авербуха. Он будет включать мастер-класс и ледовое шоу с участием звезд фигурного катания, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы РТ.

Гости фестиваля смогут прокатиться на коньках под руководством известного фигуриста, увидеть ледовое шоу, согреться горячим чаем, а также поучаствовать в розыгрыше подарков от партнера события.

Открытый мастер-класс проведет фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России Илья Авербух. Мероприятие начнется в 12 часов, для участия необходима регистрация по ссылке.

Позднее, в 17 часов, начнется ледовое шоу чемпионов. Программа состоит из ледового балета «Ледовая симфония» под управлением Анастасии Игнатьевой и выступлений звезд фигурного катания.

Перед казанцами, в частности, выступят трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы по фигурному катанию, двукратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы и трехкратные чемпионы России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, десятикратные чемпионы Болгарии, многократные призеры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский.

Помимо них, участниками фестиваля станут мастер международного класса, солистка мировых ледовых шоу Анастасия Игнатьева и заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков. Также на льду «Черного озера» выступят юные казанские фигуристы — Дарина Абрамова и Карим Имамиев.

Вход на мероприятия фестиваля будет свободным. Помимо Казани, Winter Fest 2025 проходит с декабря по февраль еще в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Самаре.