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Каток в казанском парке «Черное озеро» будет закрыт до наступления холодов
В среду, 8 января, в 14:30 закрылся каток, а также пункт проката на «Черном озере». О том, что «ледовая площадка» не будет работать, сообщили в дирекции парков и скверов столицы РТ.
Как рассказали сотрудники дирекции, «каток и пункт проката будут закрыты до наступления холодов». Отметим, что сегодня в городе температура поднималась выше +1 градуса.
Ранее каток на «Черном озере» уже закрывали несколько раз в период новогодних праздников. По словам сотрудников, они «внимательно следили за состоянием льда» и делали всё возможное, чтобы гости могли посетить данное место для катания.
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