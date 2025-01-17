Илья Авербух пожелал, чтобы каток на Черном озере в Казани стал всесезонным

В парке «Черное озеро» проходит праздничное ледовое шоу от Ильи Авербуха. На открытой ледовой площадке выступают, как именитые фигуристы и артисты, так и ученики школ фигурного катания Казани.

Одна из них - Дарина Абрамова. Также на лед с фаер-шоу уже вышел заслуженный артист цирка России Алексей Усков.

«Конечно, фигуристам привычнее выступать на искусственном льду. Надеюсь, что здесь через несколько лет будет лед профессиональный, а искусственный - всесезонный», - сказал Авербух после одного из номеров.

Интересно, что, выступая в конферансье шоу, Илья Авербух просит некоторых спортсменов повторить особо сложные элементы после выступления на бис. Также во время выступлений он сам ездит по катку и снимает выступающих, зрителей, делает на фоне фигуристов селфи.

Сейчас зрители продолжают ожидать выхода на каток городского парка Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и других знаменитых спортсменов.

Фото и видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»