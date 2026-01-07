Каток на «Черном озере» не откроют из-за непогоды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каток и пункт проката коньков в казанском парке «Черное озеро» сегодня, 7 января, в очередной раз не будут работать из-за непогоды. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

«Сегодня будут проведены восстановительные работы, которые требуют длительного времени, – очистка льда и заливка образовавшихся трещин», – пояснили в дирекции.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана призвала жителей республики отказаться от поездок на личных автомобилях в снегопад. Завтра, 8 января, в регионе вновь разыграются метели.