news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 13:21

Каток на «Черном озере» не откроют из-за непогоды

Читайте нас в
Телеграм
Каток на «Черном озере» не откроют из-за непогоды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каток и пункт проката коньков в казанском парке «Черное озеро» сегодня, 7 января, в очередной раз не будут работать из-за непогоды. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

«Сегодня будут проведены восстановительные работы, которые требуют длительного времени, – очистка льда и заливка образовавшихся трещин», – пояснили в дирекции.

Ранее Госавтоинспекция Татарстана призвала жителей республики отказаться от поездок на личных автомобилях в снегопад. Завтра, 8 января, в регионе вновь разыграются метели.

читайте также
За сутки с улиц Казани вывезли почти 26 тыс. тонн снега
За сутки с улиц Казани вывезли почти 26 тыс. тонн снега
Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января
Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января
#каток в парке черное озеро #снегопад
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026