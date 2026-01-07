На Татарстан вновь обрушатся метели и сильный ветер, образуется гололед
Завтра, 8 января, в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем четверга местами по республике, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.
Будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в столице РТ – только до 15 м/с);
Вероятен гололед. На дорогах образуются снежная каша и гололедица, местами сильная.
Ранее Госавтоинспекция призвала татарстанцев отказаться от поездок на личных автомобилях в снегопад.