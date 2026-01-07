На Татарстан вновь обрушатся метели и сильный ветер, образуется гололед

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 8 января, в Татарстане опять ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем четверга местами по республике, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее.

Будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в столице РТ – только до 15 м/с);

Вероятен гололед. На дорогах образуются снежная каша и гололедица, местами сильная.

Ранее Госавтоинспекция призвала татарстанцев отказаться от поездок на личных автомобилях в снегопад.