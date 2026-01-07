news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 06:00

Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

Читайте нас в
Телеграм
Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 7 января. По данным Гидрометцентра РТ, утром и днем на территории республики и в Казани местами прогнозируются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снег и мокрый снег, а также гололед.

На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы, что создаст опасные условия для передвижения. В Госавтоинспекции ранее просили жителей Татарстана временно воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ветер юго-западный, ночью сменится на юго-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит −11…−16°С, при прояснениях до −20°С, днем ожидается −3…−8°С.

читайте также
Татарстанцев призывают отказаться от поездок на личных авто в снегопад
Татарстанцев призывают отказаться от поездок на личных авто в снегопад
#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026