Метель и сильная гололедица ожидаются в Татарстане 7 января

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Облачная погода с прояснениями ожидается в Татарстане 7 января. По данным Гидрометцентра РТ, утром и днем на территории республики и в Казани местами прогнозируются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снег и мокрый снег, а также гололед.

На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы, что создаст опасные условия для передвижения. В Госавтоинспекции ранее просили жителей Татарстана временно воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ветер юго-западный, ночью сменится на юго-восточный, 6-11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит −11…−16°С, при прояснениях до −20°С, днем ожидается −3…−8°С.