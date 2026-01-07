За сутки с улиц Казани вывезли почти 26 тыс. тонн снега

Фото: kzn.ru

За последние сутки с улиц столицы Татарстана вывезли 25,8 тыс. тонн снега – на 2,7 тыс. тонн больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ночью в расчистке дорог участвовали 625 дорожных рабочих и 961 единица спецтехники. Днем на снегоуборочные работы выйдут 517 машин и 519 дорожных рабочих, отметили в городском Комитете внешнего благоустройства.

За сутки для обработки дорог и тротуаров израсходовано 187,9 тонны противогололедных материалов: 70,9 тонны реагента и 117 тонн песко-соляной смеси.

Всего с начала зимнего сезона с улиц столицы РТ вывезли 204,6 тыс. тонн снега. Также в городе израсходовали 25,7 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ранее в городской администрации отмечали, что сообщить о проблемных участках можно по телефонам: 236-4-123 (если это двор) и 222-7-222 (если это общегородская территория), а также в Telegram-бот @kznhelpbot.

Госавтоинспекция Татарстана призвала жителей республики отказаться от поездок на личных автомобилях в снегопад. Завтра, 8 января, в регионе вновь разыграются метели.