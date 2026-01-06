news_header_top
Происшествия 6 января 2026 18:47

Татарстанцев призывают отказаться от поездок на личных авто в снегопад

Фото: «Татар-информ»

Жителей Татарстана просят временно воздержаться от поездок на личных автомобилях. По уточненным данным Гидрометеорологической службы, 7 января в регионе ожидаются обильные снегопады, которые могут привести к ухудшению видимости до 1000 метров.

В Госавтоинспекции предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку. Водителям рекомендуют планировать маршруты с учетом прогноза и соблюдать повышенную осторожность.

В случае нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону 8 (843) 533‑38‑88.

