«Камила, ты просто космос»: Роскосмос поддержал Валиеву перед выступлением на ОИ в Пекине

Роскосмос выразил поддержку российской фигуристке Камиле Валиевой, разместив на информационном табло головного офиса слова в ее поддержку.

«Верим в победу! Желаем удачи! Ждём дома!» — заявил Роскосмос в своем инстаграм-аккаунте.

Стоит отметить, что в Казани также появились рекламные щиты с фотографией Камилы Валиевой, а также со словами поддержки в ее адрес.

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Произвольная программа стартует уже сегодня.

Ранее стало известно о том, что результаты Валиевой до окончания расследования будут считаться предварительными. Это связано с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, взятым в декабре 2021 года. РУСАДА сняла временное отстранение от Олимпиады с россиянки, а CAS отклонил апелляцию МОК, WADA и ISU на данное решение.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» разъяснила мотивы решения CAS по делу Камилы Валиевой.