Минниханов и Алиханов осмотрели производства Aurus и «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов посетили особую экономическую зону «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Гости начали осмотр ОЭЗ с «Соллерс Алабуга». О выпускаемой продукции и производстве им сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Раис РТ и министр промышленности и торговли побывали в цехах сварки, производства двигателей, покраски, а также посетили цех сборки, где им показали перспективные модели и представили планы по локализации.

Далее Рустам Минниханов и Антон Алиханов оценили площадку AURUS, ее планы развития и производство. Затем высоким гостям продемонстрировали производственно-образовательный центр «Алабуга-Политех».

О его работе рассказал гендиректор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев. В центре внимания оказались специальности, которые можно получить в «Алабуге-Политех», а также перспективы трудоустройства, которые предоставляют выпускникам.