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Минниханов и Алиханов осмотрели производства Aurus и «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга»
Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов посетили особую экономическую зону «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Гости начали осмотр ОЭЗ с «Соллерс Алабуга». О выпускаемой продукции и производстве им сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.
Раис РТ и министр промышленности и торговли побывали в цехах сварки, производства двигателей, покраски, а также посетили цех сборки, где им показали перспективные модели и представили планы по локализации.
Далее Рустам Минниханов и Антон Алиханов оценили площадку AURUS, ее планы развития и производство. Затем высоким гостям продемонстрировали производственно-образовательный центр «Алабуга-Политех».
О его работе рассказал гендиректор особой экономической зоны Тимур Шагивалеев. В центре внимания оказались специальности, которые можно получить в «Алабуге-Политех», а также перспективы трудоустройства, которые предоставляют выпускникам.
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