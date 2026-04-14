Каирский маршрут Минниханова: встреча с ас-Сиси, филиал КФУ и маска Тутанхамона

Минниханов находится с рабочим визитом в Египте. Сегодня он встретился с президентом страны, стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе в АПК. Накануне Раис РТ побывал в филиале КФУ в Каире и посетил Большой Египетский музей, где ему показали национальное достояние страны – знаменитую маску Тутанхамона. Подробнее – в нашем обзоре.





Рустам Минниханов встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси

Встреча с президентом Египта

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочего визита в Каир встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщила руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

Глава египетского государства, приветствуя Минниханова, подчеркнул, что тепло относится к Президенту России Владимиру Путину и ценит сложившиеся дружественные отношения с Татарстаном.

Он также поздравил Казань с присвоением статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году и выразил интерес к развитию сотрудничества в культурной сфере.

Отдельно ас-Сиси обозначил готовность расширять взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и туризме.

«Высоко ценим тот вклад, который вы вносите в развитие отношений России со странами исламского мира», – обратился он к Раису республики.

В свою очередь Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает особое значение сотрудничеству с партнерами России в исламском мире.

Глава египетского государства, подчеркнул, что тепло относится к Президенту России и ценит сложившиеся дружественные отношения с Татарстаном

Товарооборот вырос за пять лет в 8,5 раза

«Наша республика вносит значимый вклад в укрепление российско-египетских связей.

Объем татарстано-египетского товарооборота – яркое тому свидетельство. По итогам прошлого года он увеличился за пять лет более чем в 8,5 раза и составил 230 миллионов долларов», – отметил он.

По словам Раиса РТ, с Египтом уже работают ряд крупных предприятий республики, однако существует потенциал для расширения сотрудничества. В числе перспективных направлений – агропромышленный комплекс, автомобилестроение, здравоохранение и IT.

Кроме того, Татарстан выразил готовность делиться опытом в сфере цифровизации, развития технопарков и особых экономических зон – эти направления также рассматриваются как точки роста для совместных проектов.

Раис Татарстана поблагодарил руководство страны за высокий уровень организации работы филиала Казанского федерального университета в Каире

Образование и взаимодействие с исламским миром

Отдельное внимание на встрече уделили гуманитарному сотрудничеству. Минниханов поделился впечатлениями от посещения филиала Казанского федерального университета в Каире, который был открыт по указу президента Египта.

Раис Татарстана поблагодарил руководство страны за высокий уровень организации работы учебного заведения и подчеркнул значимость образовательных проектов для развития двусторонних связей.

Также Минниханов рассказал о деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую он возглавляет по поручению Президента России. Он отдельно поблагодарил египетскую сторону за активное участие в ее работе – сегодня страну в группе представляет директор Египетского совета по международным делам.

Минниханов побывал в некрополе Эль-Карафа, где находится могила татарского богослова Мусы Бигиева

Рустам Минниханов посетил могилу Бигиева в Каире и филиал КФУ

Напомним, что Минниханов прибыл с рабочим визитом в Египет накануне.

Он побывал в некрополе Эль-Карафа, где находится могила татарского богослова Мусы Бигиева. Его имя широко известно в исламском мире.

Также он посетил филиал Казанского (Приволжского) федерального университета. Здание расположено на территории медицинского комплекса, его площадь составляет 10 тыс. квадратных метров. Первый набор студентов состоялся в 2023 году. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 214 человек – среди них выпускники КФУ, а также других ведущих вузов России и Египта.

В филиале студенты обучаются по направлениям «лечебное дело», «стоматология» и «фармация» – всего 2023 человека. В ближайшее время планируется открытие еще двух факультетов – «Искусственный интеллект» и «Физиотерапия».

Рустаму Минниханову показали учебный корпус филиала КФУ и рассказали о системе обучения

Рустаму Минниханову показали учебный корпус и рассказали о системе обучения. Глава попечительского совета компании Modern Group, один из основателей вуза, Валид Деабес подчеркнул, что открытие филиала КФУ отражает академическое партнерство между Россией и Египтом. При этом он признался, когда стоял вопрос выбора университета, они ориентировались на лучшие вузы и среди них выбрали, в том числе, казанский. Деабес также предложил поддерживать научные разработки, которые могли бы быть полезными как России, так и Египту.

Рустам Минниханов высоко оценил организацию работы филиала КФУ в Каире. «Вы показываете пример того, как должна быть организована работа», – отметил Раис республики.

«Татарстан придает большое значение укреплению сотрудничества с партнерами из исламского мира»

Кроме того, накануне прошла встреча Раиса РТ Рустама Минниханова с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати. В ходе беседы Минниханов поблагодарил египетскую сторону за приглашение посетить Каир и теплый прием.

Отметим, что 2 апреля 2026 года Бадр Абдельати находился с рабочим визитом в России, где встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Накануне прошла встреча Раиса РТ с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати

Говоря о развитии двусторонних отношений, Рустам Минниханов отметил давние дружественные связи России и Египта, подчеркнув, что несколько лет назад страны отметили 80-летие установления дипломатических отношений.

«На Египет приходится значительная часть товарооборота России со странами Африки, реализуются масштабные проекты в сфере промышленности и энергетики. Татарстан на своем уровне активно вовлечен в развитие российско-египетских связей и придает большое значение укреплению сотрудничества с партнерами из исламского мира», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Бадр Абдельати, приветствуя Рустама Минниханова, с теплотой вспомнил свой визит в Казань в составе египетской делегации для участия в мероприятиях БРИКС.

«У нас традиционно крепкие связи с Россией, с Республикой Татарстан. Мы видим развитие республики под вашим руководством», – сказал министр.

Он также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с российскими регионами, отметив, что компании из Татарстана могут активно использовать преференции в специализированных торговых зонах.

В Гизе Рустам Минниханов посетил Большой Египетский музей

«Нельзя просто приехать в Египет и не увидеть маску Тутанхамона»

В Гизе, где находятся древние пирамиды, Рустам Минниханов посетил Большой Египетский музей, который торжественно открыли в конце прошлого года. Тогда в событии приняли участие 18 президентов различных стран, 12 королей и верховных правителей, 8 премьер-министров, а также около 40 министров и спикеров парламентов.

Строительство музея началось 20 лет назад и затянулось на годы в силу разных причин, включая события «арабской весны» и пандемию. Сегодня площадь Большого Египетского музея составляет почти 50 тыс. квадратных метров. В его коллекции – более 100 тыс. артефактов, охватывающих около 7 тыс. лет истории Египта: от первых поселений в долине Нила до греко-римского периода.

Раису республики показали знаменитую золотую погребальную маску фараона Тутанхамона – она считается национальным достоянием Египта.

Раису республики показали знаменитую золотую погребальную маску фараона Тутанхамона

«Нельзя просто приехать в Египет и не увидеть маску Тутанхамона. Это главный артефакт Большого Египетского музея, представляющий собой золотую погребальную маску весом более 10 килограммов, инкрустированную драгоценными камнями», – отметила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в мессенджере MAX.