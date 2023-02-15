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Филиалы в Египте и Казахстане: Казанский университет расширяет зарубежную экспансию
Программы развития КФУ обсудили депутаты Госсовета РТ на выездном заседании. Почему ученые делают ставку на геномные технологии в области охраны здоровья и новые виды катализаторов для нефтяной отрасли – в обзоре «Татар-информа».
«Финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1,2 млрд рублей»
Выездное заседание Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прошло в Казанском федеральном университете. Перед началом дискуссии парламентарии возложили цветы к бюсту татарского поэта Мусы Джалиля, установленному в университетском дворике. Сегодня отмечается 117 лет со дня его рождения.
Уже на самом заседании депутаты обсудили программу развития университета и приоритеты вуза. Казанский университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», поэтому его представители каждый год отчитываются о работе, проделанной в этом направлении.
Так, проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин рассказал, что в прошлом году совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1,2 млрд рублей и превысил 14,9 млрд рублей. «Важно, что это не за счет государственных, а за счет внебюджетных источников. Доля внебюджетных доходов выросла с 62% до 66%», – подчеркнул он.
Казанский университет в целом реализовал все поставленные в 2022 году задачи, добавив 48 пунктов в мировых рейтингах вузов. Более того, вуз вошел в четыре новых предметных рейтинга – «Фармацевтика», «История», «Медицина», «Компьютерные науки», сообщил докладчик.
«В настоящее время одним из наиболее узких мест является вопрос промышленного дизайна. Для ответа на этот новый вызов создан профильный институт, где студентов обучают проектировать, моделировать, конструировать, прототипировать объекты предметно-пространственной среды и создавать прикладные проекты», – отметил Сафиуллин.
В Набережных Челнах формируется передовая инженерная школа «КиберАвтоТех». Только в головном кампусе свыше 7,3 тыс. студентов обучаются по инженерным специальностям, продолжил он. «Вчера были опубликованы результаты отчетов передовых инженерных школ. Наша школа, которую мы делаем совместно с КАМАЗом, вошла в первую десятку. Университет получит грант в размере около 350 млн рублей», – заявил проректор.
«Мы используем отечественную элементную базу и у нас своя технология искусственного интеллекта»
Марат Сафиуллин рассказал о стратегических проектах, которые реализуются в КФУ. В частности, он обозначил проект по развитию геномных технологий здоровьесбережения, работы по синтезу отечественных катализаторов для углеводородов, повышающих нефтеотдачу пластов, цифровой геномике материалов (разработки в области цифровых технологий в материаловедении, синтеза нано- и математериалов для электроники и медицины) и другие.
«Важность приобрели вопросы синтеза отечественных аналогов катализаторов для нефтехимии и производства сжатого природного газа. Значительная часть этих технологий находится под санкциями, и поэтому мы сфокусировались на прикладной части этого проекта. С крупными производителями, прежде всего ГК “Сибур”, “Нижнекамскнефтехимом”, “Казаньоргсинтезом”, “Газпромнефтью” и “Роснефтью”, начата разработка серии катализаторов по программам импортозамещения. Первые результаты уже успешно прошли внедрение», – заметил проектор КФУ.
Университет совместно со своим индустриальным партнером АО «Татхимфармпрепараты» организовал опытное производство инновационных импортозамещающих медицинских материалов для терапии травм и ожогов. Кроме того, подана заявка на патент на изготовление более эффективного аналога тетрациклина, сообщил докладчик.
Среди разработок Сафиуллин выделил аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие создание беспилотного трактора для автоматизации частных агрохозяйств. «Работа ведется совместно с Минским тракторным заводом. Использованы отечественные решения высокоточной спутниковой навигации, реконструкция окружающей обстановки, автопилот, защита каналов связи. Вы скажете, что все этим занимаются, но наше преимущество в том, что мы используем отечественную элементную базу и у нас есть своя технология искусственного интеллекта. Если будут внешние помехи, все равно техника сориентируется и будет выполнять поставленные задачи», – уточнил он.
Разработаны и предложения для медиков, в первую очередь для улучшения изображений УЗИ и работы аппаратов на базе искусственного интеллекта, подчеркнул спикер.
«Первый технопарк, может быть, в конце года получится вам показать»
Марат Сафиуллин отметил, что в ближайшей перспективе Казанский университет планирует сделать упор на создание технопарков. «Для каких-то конкретных решений, нужны соответствующие площадки, где студенты и преподаватели могли воплощать свои идеи, проводить испытания материальных объектов на соответствие качеству или рынку, их востребованности. Первый технопарк, может быть, в конце года получится вам показать», – сказал он депутатам.
Технопарк в области промышленного дизайна будет работать на базе нового Института дизайна и пространственных искусств, добавил докладчик. «Второй технопарк – тот, который мы создаем в рамках передовой инженерной школы. Третий технопарк – наиболее сложный – биомедицинской техники. Сейчас большой спрос на импортозамещение в этой сфере, поэтому мы создаем инфраструктуру. Надеемся, что концептуальное видение сформируется в этом году», – поделился планами Сафиуллин.
Кроме того, Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Уже в этом году планируется начать прием студентов – около 300 человек для каждого филиала. «Важным этапом международной экспансии является создание зарубежных филиалов. Мы планируем создать один в Каире, сейчас это очень быстро растущая территория, а другой – в Шымкенте», – заявил спикер.
По его словам, в этом проекте у университета уже есть бизнес-партнеры и заинтересованные инвесторы. «То есть практически все инфраструктурные решения, как и в случае с Узбекистаном, обеспечиваются либо страной, либо бизнес-партнерами, – заметил проректор. – В филиале, который был открыт в Узбекистане в прошлом году, уже учатся 360 студентов».
Он уточнил, что «вложения» Казанского университета будут в основном в виде предоставления методик и обеспечения преподавателями.
«Мы планируем и уже достигли договоренности в рамках реализации президентской платформы “Россия – страна возможностей”, создать на базе университета Центр компетенций этой организации. Он нужен, чтобы помогать студентам в выстраивании правильных карьерных траекторий, в самоопределении, профессиональном росте и участии во всех федеральных инициативах», – подчеркнул Сафиуллин.
Особое внимание университет также хочет уделить развитию кампусов, включению проектов студентов в республиканские программы поддержки предпринимательства и в планы институтов развития.
Госсовет РТ предложил расширить перечень педработников, имеющих право на досрочную пенсию
На заседании парламентарии также рассмотрели обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Депутаты предлагают предоставить право на досрочную пенсию советникам директоров школ и воспитателям детсадов по обучению родному и иностранным языкам. Для этого Госсовет просит внести изменения в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, рассказала депутат Людмила Рыбакова.
«По закону о страховых пенсиях в России педагогические работники, выработав 25 лет стажа, включенные в список должностей, имеют право на досрочный выход на пенсию. Но есть профессии, не включенные в этот список», – уточнила она.
В частности, с такой проблемой сталкиваются воспитатели детских садов, преподающие родной и иностранные языки. В утвержденном списке должностей обозначено только наименование «Воспитатель», но нет должностей «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам».
«В ходе проведения горячей линии, организованной депутатами “Мәрхәмәт – Милосердие”, обратились жители Мамадышского района, которые подняли этот вопрос. Поэтому мы выходим с предложением в адрес Правительства России об установлении тождества этих профессий», – отметила Рыбакова.
Кроме того, советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями также не имеет возможности досрочно выйти на пенсию, добавила парламентарий. Новая должность относится к педагогическим работникам, и введена с 2022 года в 45 регионах России.
«Эта специальность включена в номенклатуру должностей, но не включена в список должностей. В Татарстане функционируют 1411 общеобразовательных организаций и 98 профессиональных образовательных учреждений. В них на этой должности в 2023/2024 учебном году будут работать 1509 педагогов», – подчеркнула депутат.
По ее словам, советники, скорее всего, будут формироваться из числа педагогических работников, которые уже наработали педстаж. «Перейдя на эту должность, они лишатся права досрочно выйти на пенсию», – пояснила Рыбакова.
Таким образом, Госсовет Татарстана обращается к Правительству России с предложением включить советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в список должностей. Кроме того, депутаты просят решить вопрос об установлении тождества профессий «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам» должности «Воспитатель». Обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента.
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