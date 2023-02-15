Филиалы в Египте и Казахстане: Казанский университет расширяет зарубежную экспансию

Перед началом дискуссии парламентарии возложили цветы к бюсту татарского поэта Мусы Джалиля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1,2 млрд рублей»

Выездное заседание Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам прошло в Казанском федеральном университете. Перед началом дискуссии парламентарии возложили цветы к бюсту татарского поэта Мусы Джалиля, установленному в университетском дворике. Сегодня отмечается 117 лет со дня его рождения.

Уже на самом заседании депутаты обсудили программу развития университета и приоритеты вуза. Казанский университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», поэтому его представители каждый год отчитываются о работе, проделанной в этом направлении.

Так, проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин рассказал, что в прошлом году совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1,2 млрд рублей и превысил 14,9 млрд рублей. «Важно, что это не за счет государственных, а за счет внебюджетных источников. Доля внебюджетных доходов выросла с 62% до 66%», – подчеркнул он.

Казанский университет в целом реализовал все поставленные в 2022 году задачи, добавив 48 пунктов в мировых рейтингах вузов. Более того, вуз вошел в четыре новых предметных рейтинга – «Фармацевтика», «История», «Медицина», «Компьютерные науки», сообщил докладчик.

На самом заседании депутаты обсудили программу развития университета и приоритеты вуза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В настоящее время одним из наиболее узких мест является вопрос промышленного дизайна. Для ответа на этот новый вызов создан профильный институт, где студентов обучают проектировать, моделировать, конструировать, прототипировать объекты предметно-пространственной среды и создавать прикладные проекты», – отметил Сафиуллин.

В Набережных Челнах формируется передовая инженерная школа «КиберАвтоТех». Только в головном кампусе свыше 7,3 тыс. студентов обучаются по инженерным специальностям, продолжил он. «Вчера были опубликованы результаты отчетов передовых инженерных школ. Наша школа, которую мы делаем совместно с КАМАЗом, вошла в первую десятку. Университет получит грант в размере около 350 млн рублей», – заявил проректор.

«Мы используем отечественную элементную базу и у нас своя технология искусственного интеллекта»

Марат Сафиуллин рассказал о стратегических проектах, которые реализуются в КФУ. В частности, он обозначил проект по развитию геномных технологий здоровьесбережения, работы по синтезу отечественных катализаторов для углеводородов, повышающих нефтеотдачу пластов, цифровой геномике материалов (разработки в области цифровых технологий в материаловедении, синтеза нано- и математериалов для электроники и медицины) и другие.

«Важность приобрели вопросы синтеза отечественных аналогов катализаторов для нефтехимии и производства сжатого природного газа. Значительная часть этих технологий находится под санкциями, и поэтому мы сфокусировались на прикладной части этого проекта. С крупными производителями, прежде всего ГК “Сибур”, “Нижнекамскнефтехимом”, “Казаньоргсинтезом”, “Газпромнефтью” и “Роснефтью”, начата разработка серии катализаторов по программам импортозамещения. Первые результаты уже успешно прошли внедрение», – заметил проектор КФУ.

Марат Сафиуллин рассказал о стратегических проектах, которые реализуются в КФУ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Университет совместно со своим индустриальным партнером АО «Татхимфармпрепараты» организовал опытное производство инновационных импортозамещающих медицинских материалов для терапии травм и ожогов. Кроме того, подана заявка на патент на изготовление более эффективного аналога тетрациклина, сообщил докладчик.

Среди разработок Сафиуллин выделил аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие создание беспилотного трактора для автоматизации частных агрохозяйств. «Работа ведется совместно с Минским тракторным заводом. Использованы отечественные решения высокоточной спутниковой навигации, реконструкция окружающей обстановки, автопилот, защита каналов связи. Вы скажете, что все этим занимаются, но наше преимущество в том, что мы используем отечественную элементную базу и у нас есть своя технология искусственного интеллекта. Если будут внешние помехи, все равно техника сориентируется и будет выполнять поставленные задачи», – уточнил он.

Разработаны и предложения для медиков, в первую очередь для улучшения изображений УЗИ и работы аппаратов на базе искусственного интеллекта, подчеркнул спикер.

«Первый технопарк, может быть, в конце года получится вам показать»

Марат Сафиуллин отметил, что в ближайшей перспективе Казанский университет планирует сделать упор на создание технопарков. «Для каких-то конкретных решений, нужны соответствующие площадки, где студенты и преподаватели могли воплощать свои идеи, проводить испытания материальных объектов на соответствие качеству или рынку, их востребованности. Первый технопарк, может быть, в конце года получится вам показать», – сказал он депутатам.

Технопарк в области промышленного дизайна будет работать на базе нового Института дизайна и пространственных искусств, добавил докладчик. «Второй технопарк – тот, который мы создаем в рамках передовой инженерной школы. Третий технопарк – наиболее сложный – биомедицинской техники. Сейчас большой спрос на импортозамещение в этой сфере, поэтому мы создаем инфраструктуру. Надеемся, что концептуальное видение сформируется в этом году», – поделился планами Сафиуллин.

Кроме того, Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Уже в этом году планируется начать прием студентов – около 300 человек для каждого филиала. «Важным этапом международной экспансии является создание зарубежных филиалов. Мы планируем создать один в Каире, сейчас это очень быстро растущая территория, а другой – в Шымкенте», – заявил спикер.

Технопарк в области промышленного дизайна будет работать на базе нового Института дизайна и пространственных искусств Фото: kpfu.ru

По его словам, в этом проекте у университета уже есть бизнес-партнеры и заинтересованные инвесторы. «То есть практически все инфраструктурные решения, как и в случае с Узбекистаном, обеспечиваются либо страной, либо бизнес-партнерами, – заметил проректор. – В филиале, который был открыт в Узбекистане в прошлом году, уже учатся 360 студентов».

Он уточнил, что «вложения» Казанского университета будут в основном в виде предоставления методик и обеспечения преподавателями.

«Мы планируем и уже достигли договоренности в рамках реализации президентской платформы “Россия – страна возможностей”, создать на базе университета Центр компетенций этой организации. Он нужен, чтобы помогать студентам в выстраивании правильных карьерных траекторий, в самоопределении, профессиональном росте и участии во всех федеральных инициативах», – подчеркнул Сафиуллин.

Особое внимание университет также хочет уделить развитию кампусов, включению проектов студентов в республиканские программы поддержки предпринимательства и в планы институтов развития.

Госсовет РТ предложил расширить перечень педработников, имеющих право на досрочную пенсию

На заседании парламентарии также рассмотрели обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Депутаты предлагают предоставить право на досрочную пенсию советникам директоров школ и воспитателям детсадов по обучению родному и иностранным языкам. Для этого Госсовет просит внести изменения в список должностей и учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, рассказала депутат Людмила Рыбакова.

«По закону о страховых пенсиях в России педагогические работники, выработав 25 лет стажа, включенные в список должностей, имеют право на досрочный выход на пенсию. Но есть профессии, не включенные в этот список», – уточнила она.

По словам Людмилы Рыбаковой, советники, скорее всего, будут формироваться из числа педагогических работников, которые уже наработали педстаж Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В частности, с такой проблемой сталкиваются воспитатели детских садов, преподающие родной и иностранные языки. В утвержденном списке должностей обозначено только наименование «Воспитатель», но нет должностей «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам».

«В ходе проведения горячей линии, организованной депутатами “Мәрхәмәт – Милосердие”, обратились жители Мамадышского района, которые подняли этот вопрос. Поэтому мы выходим с предложением в адрес Правительства России об установлении тождества этих профессий», – отметила Рыбакова.

Кроме того, советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями также не имеет возможности досрочно выйти на пенсию, добавила парламентарий. Новая должность относится к педагогическим работникам, и введена с 2022 года в 45 регионах России.

«Эта специальность включена в номенклатуру должностей, но не включена в список должностей. В Татарстане функционируют 1411 общеобразовательных организаций и 98 профессиональных образовательных учреждений. В них на этой должности в 2023/2024 учебном году будут работать 1509 педагогов», – подчеркнула депутат.

По ее словам, советники, скорее всего, будут формироваться из числа педагогических работников, которые уже наработали педстаж. «Перейдя на эту должность, они лишатся права досрочно выйти на пенсию», – пояснила Рыбакова.

Таким образом, Госсовет Татарстана обращается к Правительству России с предложением включить советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в список должностей. Кроме того, депутаты просят решить вопрос об установлении тождества профессий «Воспитатель по обучению русскому языку», «Воспитатель по обучению родному языку» и «Воспитатель по обучению иностранным языкам» должности «Воспитатель». Обращение будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента.