Татарстан может зайти в промышленную зону Египта

Герман Лернер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан прорабатывает возможность зайти в промышленную зону Египта. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер, сообщает РБК-Татарстан.

По словам замминистра, республика наращивает объемы торгового оборота с мусульманскими государствами. Создание промышленных площадок в исламских странах является уникальным татарстанским опытом, которым регион делится сейчас с федеральным центром.

Так, в Узбекистане работают две промышленные площадки, которыми управляет Технополис «Химград», и строятся еще две площадки. Аналогичный проект реализуется в Азербайджане, в городе Сумгаите. Рассматривается возможность создания промплощадки в Таджикистане.

«Если говорить о Египте, то работа находится на стадии диалога с Минпромторгом России. Там уже достаточно давно присутствует ВЭБ.РФ, в промзоне, которая расположена неподалеку от Суэцкого канала, под Россию выделен земельный участок. Буквально на днях договор о передаче этого участка РФ был ратифицирован. Однако окончательного решения по участию пока нет, все находится в процессе обсуждения», – отметил Лернер.

При этом в 2023 году на страны Организации исламского сотрудничества приходилось примерно 40% от общего объема внешнеторгового оборота Татарстана, тогда как еще в 2020-м их доля составляла 12,6%. «Некоторые из них, такие как Турция, Казахстан, Узбекистан, входят в число важнейших партнеров республики», – уточнил замминистра.

Лернер также обратил внимание на то, что для Татарстана совместные промплощадки – это возможность увеличивать несырьевой и неэнергетический экспорт. Работа проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», соответствующую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин.

На встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 3 марта глава государства дважды упомянул двукратный рост доли несырьевого экспорта, положительно оценив эту динамику, напомнил в связи с этим замглавы Минпромторга РТ.