Центр притяжения для 2 млрд человек: Казань – культурная столица исламского мира-2026

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня поделился новостью: министры культуры стран Организации исламского сотрудничества в Джидде приняли решение, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира. Что это за статус и какие возможности он дает – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Накануне Рустам Минниханов приехал в Саудовскую Аравию с конкретными предложениями

Фото: rais.tatarstan.ru

За победой к саудитам

Одной из главных целей визита Раиса Татарстана в Саудовскую Аравию накануне было участие в 13-й Конференции министров культуры исламского мира в Джидде. И не просто пассивное участие – Рустам Минниханов приехал с конкретными предложениями.

Рассказывая на конференции о богатых культурных традициях Татарстана, Раис республики сообщил, что прорабатывается вопрос о включении национального праздника Сабантуй в Список нематериального наследия Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Каждый год на конференции министров культуры выбирается культурная столица исламского мира. В этом году такой титул получил Самарканд (Узбекистан), в 2024-м такой титул получал город Шуша (Азербайджан). По итогам этой конференции должны были объявить культурную столицу на 2026 год. И на этот статус претендовала Казань – о том, что город подал заявку на номинацию Минниханов сообщил в Джидде.

«С учетом богатого опыта дружеского взаимодействия с исламским миром, многовековым культурно-историческим наследием ислама мы выражаем свою заинтересованность стать частью программы культурных столиц ИСЕСКО. Столица Татарстана – город Казань – номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки», – заключил он.

Сегодня, уже вернувшись в Казань, Раис РТ сообщил, что министры культуры стран Организации исламского сотрудничества поддержали заявку. Казань – культурная столица исламского мира в 2026 году.

«Это хорошая возможность познакомить мир с нашей культурой и традициями. Благодарим друзей из Организации исламского сотрудничества за такую высокую оценку!» – написал Минниханов на татарском языке в своем телеграм-канале.

Рустам Минниханов: «Столица Татарстана – город Казань – номинирована на звание культурной столицы исламского мира в 2026 году. Надеемся на вашу поддержку нашей заявки» Фото: rais.tatarstan.ru

Почему выбрали Казань

Иначе быть не могло – слишком грандиозно прозвучала Казань на весь мир успешным проведением судьбоносного саммита БРИКС в октябре прошлого года. А ведь это было мероприятие самого высокого уровня. Слава Казани во всем мире после БРИКСа еще не погасла, и здесь татарстанское руководство опиралось на мудрый принцип «куй железо пока горячо». Таким образом, заявка Казани на этой конференции изначально была обречена на успех.

Здесь еще есть и более тонкие политические моменты – впервые столицей культуры исламского мира объявлен город из России. Да еще и в такое время. Несмотря на то что большинство стран исламского мира поддерживает Россию, давление на них со стороны недружественных РФ государств никуда не ушло. Так что объявление Казани в таком статусе – это еще одно свидетельство того, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Интересно, что Россия является с 2005 года только наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которую входят 57 государств. А конференция министров культуры исламского мира в Джидде проходила под эгидой ИСЕСКО – аналога организации ЮНЕСКО для исламского мира, которая, в свою очередь, является дочерней организацией ОИС.

На конференции не было российского министра культуры. Зато для ОИС и ИСЕСКО есть Рустам Минниханов – председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», человек, связывающий своим дипломатическим мастерством уже целое десятилетие Россию и огромный исламский мир.

Отсюда и парадокс – российский город стал культурной столицей этого огромного исламского мира. Шутка ли – около 2 миллиардов мусульман, 23% от общей численности населения мира, обретут в 2026 году свою культурную столицу в виде Казани. Это для понимания нетривиальности достижения Минниханова. Чудесный микс – личность Минниханова и отсвет славы БРИКС вывели Казань в победители этой номинации.

Статус культурной столицы исламского мира даст Казани возможность представить многообразие искусства, которое хранят страны исламского мира Фото: © «Татар-информ»

Что это дает столице Татарстана

В первую очередь Казань получит право проведения конференции министров культуры стран ИСЕСКО в 2026 году. Само по себе это уже событие для культурной жизни исламского мира.

Казани не привыкать проводить на самом высоком уровне международные мероприятия с участием стран исламского мира. Так, например, ежегодно в мае у нас проходит Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», часть которого – большая культурная программа. Ежегодно проходит и Международный фестиваль мусульманского кино.

Так что Казани не впервой проводить подобные культурные мероприятия, просто в 2026 году можно прогнозировать еще больший размах по их количеству и качеству. Статус обязывает!

Статус культурной столицы исламского мира даст Казани возможность представить многообразие искусства, которое хранят страны исламского мира. Ведь исламская культура – это богатый и разнообразный аспект жизни мусульман, который включает в себя традиции, обычаи, искусство, архитектуру, музыку, литературу и многие другие формы выражения.

Казань в 2026 году станет центром притяжения для всех аспектов мусульманской культуры, это будет еще и большим событием для всей российской уммы. Казань обязательно достойно встретит 2026 год в новом престижном статусе. А иначе и быть не может!