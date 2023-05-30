Кадыров заявил о необходимости ввести в России военное положение

В России необходимо ввести военное положение, чтобы добиться решительной победы в ходе боевых действий. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя случившуюся сегодня утром атаку беспилотников по Москве и Подмосковью.

Кадыров не увидел «никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла» в ударе дронов по Москве. По его мнению, власти Украины «используют террористические методы и, следовательно, являются террористами».

«По мне так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам „украинские военные“. Нет никаких военных и политиков на Украине — только террористы», — предложил глава Чечни.

«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — заметил, завершая свой комментарий, Рамзан Кадыров.

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения. В результате удара серьезно никто не пострадал.

Президент РФ Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать Россию на ответную агрессию. При этом ранее британская газета The Financial Times написала, что перед контрнаступлением Украина решила провести серию «психологических» атак.