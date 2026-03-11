Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства РТ потеряли 1,5 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за снижения закупочных цен на молоко хозяйства Татарстана потеряли 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Сельхозформирования республики, реализовав за январь на 10 тыс. тонн молока больше, дополнительно получили 485 млн рублей выручки. В то же время из-за снижения цены реализации потеряли 1,5 млрд рублей», – заявил он.

По словам Махмутова, из-за снижения закупочных цен на молоко под вопросом находится реализация некоторых инвестиционных проектов. Сейчас в республике строятся 20 объектов животноводства на 15,7 тыс. коров.

Замминистра напомнил, что в этом году производители с доходом более 800 млн рублей не смогут получать федеральную субсидию на реализованное молоко. «В то же время большинство запланированных проектов – именно за такими хозяйствами. Татарстан является самым крупным производителем молока в России. Поэтому любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас», – подчеркнул он.

Сейчас средняя цена реализации сырого молока сельхозформированиями составляет 36 рублей без НДС. По сравнению с прошлым годом она ниже на 9 рублей, или на 25%. С начала этого года закупочная цена снизилась на 3 рубля, или на 8%, уточнил Махмутов.

«После двух лет стабильно высоких цен на молоко-сырье сегодня мы видим стагнацию в рознице: рост цен на молочную продукцию в рознице и отставание роста реальных доходов населения привели к максимальным запасам молочной продукции на складах производителей – плюс 40% к январю 2025 года», – сказал он.

Замминистра отметил, что выход из этой ситуации видится в развитии экспорта молочной продукции. Кроме того, по его словам, сельхозформированиям необходимо больше внимания уделять оптимизации собственных затрат, прежде всего за счет внедрения автоматизации, цифровых технологий и повышения производительности труда.

«Также важно страховать свои риски, заключать долгосрочные CIP-контракты с фиксацией цены на месяц, квартал, полугодие», – заключил Махмутов.