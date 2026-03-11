На развитие сельского хозяйства в Татарстане направят более 16 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия РТ» в этом году направят 16,6 млрд рублей, причем 4,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета. Об этом сообщил в Госсовете Татарстана заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов.

«За январь финансово-экономические результаты сельхозпроизводства в основном [зависят] от животноводства. В стоимостном выражении объем валовой продукции сельского хозяйства составил 20,4 млрд рублей, индекс производства в сопоставимой оценке – 102,2%», – рассказал он на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Махмутов уточнил, что положительная динамика обеспечена ростом объемов производства мяса почти на 2% и молока на 5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года. За прошлый год в республике произведено 524 тыс. тонн мяса, более 2,3 млн тонн молока и 1,6 млрд штук яиц.

«Рост по молоку за прошедшие годы был обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов. Только за прошлый год введено в эксплуатацию 18 объектов на 11,3 тыс. голов», – отметил он.