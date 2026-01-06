Производство молока в Татарстане выросло до 2,37 млн тонн

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По предварительным итогам 2025 года объем производства молока в Республике Татарстан достиг 2 млн 370 тыс. тонн. Рост по сравнению с уровнем 2024 года составил 3,6%, или 82 тысячи тонн в абсолютном выражении. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, также зафиксировано увеличение средней продуктивности дойного стада: показатель вырос на 556 кг и составил 8830 кг на одну корову.

Производственную деятельность в республике ведут крупные инвестиционные холдинги, такие как «Ак Барс», ГК «Красный Восток», «Агросила», УК «АгроИнвест», УК «Август-Агро», «Союз Агро», «Чистополье», «Камский Бекон» и ГК «ЭкоНива». По результатам 11 месяцев 2025 года сформирован список лидеров отрасли.

Первое место занимает АПК «Продпрограмма» Мамадышского района с показателем 94,4 тыс. тонн. За ним следуют «Камский Бекон» в Мензелинском районе (75,8 тыс. тонн) и хозяйство «Вахитово» (47,3 тыс. тонн).

Также в десятку вошли подразделения «Красный Восток-Агро» в Алькеевском (41,5 тыс. тонн) и Зеленодольском (28,7 тыс. тонн) районах, «Северная Нива Татарстан» (39,8 тыс. тонн), «Союз Агро» (34,9 тыс. тонн), «ПМК» (30,9 тыс. тонн), «Август-Муслюм» (26,3 тыс. тонн) и агрофирма «Азнакай» (24,1 тыс. тонн).

Достигнутые показатели позволяют республике полностью обеспечивать себя животноводческой продукцией. Производство на душу населения существенно превышает установленные нормы потребления: по молоку – на 61% (при норме 325 кг), по мясу – на 18% (норма 73 кг), по яйцу – на 32% (норма 260 штук).

Ключевым фактором роста объемов сырого молока является строительство современной инфраструктуры. В текущем году в эксплуатацию введено 18 молочных комплексов общей вместимостью 10 176 голов.

Крупнейшими объектами стали «Август Кайбицы» (3700 голов), «Вахитово» в Кукморском районе (1002 головы), фермерское хозяйство Саетова в Агрызском районе (700 голов), а также комплексы «Маяк» и «Кызыл Яр» в Балтасинском и Арском районах соответственно. Кроме того, на разных стадиях реализации находятся еще 19 инвестиционных проектов, рассчитанных на содержание 15 тысяч коров.

Параллельно в регионе развивается сеть кормовых центров, что является приоритетным направлением для повышения эффективности животноводства. На данный момент в 24 районах республики действуют 58 таких центров, обслуживающих более 215 тысяч голов скота.

В 2025 году открылось 5 новых объектов мощностью 13,8 тысячи голов, еще три кормоцентра строятся в Арском, Атнинском и Сабинском районах. Рост производства молока способствует укреплению продовольственной безопасности и достижению технологической независимости страны в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».