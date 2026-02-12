Зяббаров попросил Минсельхоз сохранить субсидию на молоко для крупных хозяйств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров попросил Минсельхоз России рассмотреть возможность возобновить господдержку за реализованное молоко для крупных предприятий. Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«В этом году производители с доходом более 800 млн рублей не смогут получать федеральную субсидию на реализованное молоко. В то же время большинство запланированных проектов именно за ними. Татарстан является самым крупным производителем молока в стране. И любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас», – сказал Зяббаров присутствующему на заседании замминистра сельского хозяйства РФ Роману Некрасову.

Он отметил, что за прошлый год в республике произведено животноводческой продукции более чем на 204 млрд рублей. В частности, 524 тыс. тонн мяса, более 1,6 млрд штук яиц и свыше 2,3 млн тонн молока.

«Рост по молоку за прошедшие годы был обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов. Только за прошлый год введено в эксплуатацию 18 объектов на 11 тыс. голов», – подчеркнул министр.

В этом году, по его словам, строятся еще 19 животноводческих объектов на 14,7 тыс. коров. Однако из-за снижения закупочных цен на молоко могут сократиться запланированные инвестиции, заметил глава Минсельхозпрода.

При этом он убежден, что низкие цены не являются оправданием для ослабления интереса к молочной отрасли. «Наоборот, нам важно сохранить темпы модернизации и строительства для наращивания объемов производства. Экономика молочной отрасли требует более профессиональной работы, без расчета только на высокие закупочные цены. Необходимо страховать свои риски, заключать долгосрочные CIP-контракты с фиксацией цены на месяц, квартал, полугодие», – добавил министр.

Он также попросил больше внимания уделять оптимизации собственных затрат, внедряя автоматизацию и цифровые технологии, повышая производительность труда.

За прошлый год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане снизилось на 9 тыс. голов. В то же время поголовье коров увеличилось на 2,4 тыс. голов. Но отрицательная динамика наблюдается в 25 районах.

«Наша задача на этот год по животноводству: 2,4 млн тонн молока, 528 тыс. тонн мяса скота и птицы, 1,7 млрд штук яиц. В целом для стимулирования отрасли предусмотрено 3,5 млрд рублей господдержки», – заключил Зяббаров.