Зяббаров попросил Минсельхоз сохранить субсидию на молоко для крупных хозяйств
Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров попросил Минсельхоз России рассмотреть возможность возобновить господдержку за реализованное молоко для крупных предприятий. Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
«В этом году производители с доходом более 800 млн рублей не смогут получать федеральную субсидию на реализованное молоко. В то же время большинство запланированных проектов именно за ними. Татарстан является самым крупным производителем молока в стране. И любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас», – сказал Зяббаров присутствующему на заседании замминистра сельского хозяйства РФ Роману Некрасову.
Он отметил, что за прошлый год в республике произведено животноводческой продукции более чем на 204 млрд рублей. В частности, 524 тыс. тонн мяса, более 1,6 млрд штук яиц и свыше 2,3 млн тонн молока.
«Рост по молоку за прошедшие годы был обеспечен за счет улучшения технологий и ввода современных молочных комплексов. Только за прошлый год введено в эксплуатацию 18 объектов на 11 тыс. голов», – подчеркнул министр.
В этом году, по его словам, строятся еще 19 животноводческих объектов на 14,7 тыс. коров. Однако из-за снижения закупочных цен на молоко могут сократиться запланированные инвестиции, заметил глава Минсельхозпрода.
При этом он убежден, что низкие цены не являются оправданием для ослабления интереса к молочной отрасли. «Наоборот, нам важно сохранить темпы модернизации и строительства для наращивания объемов производства. Экономика молочной отрасли требует более профессиональной работы, без расчета только на высокие закупочные цены. Необходимо страховать свои риски, заключать долгосрочные CIP-контракты с фиксацией цены на месяц, квартал, полугодие», – добавил министр.
Он также попросил больше внимания уделять оптимизации собственных затрат, внедряя автоматизацию и цифровые технологии, повышая производительность труда.
За прошлый год поголовье крупного рогатого скота в Татарстане снизилось на 9 тыс. голов. В то же время поголовье коров увеличилось на 2,4 тыс. голов. Но отрицательная динамика наблюдается в 25 районах.
«Наша задача на этот год по животноводству: 2,4 млн тонн молока, 528 тыс. тонн мяса скота и птицы, 1,7 млрд штук яиц. В целом для стимулирования отрасли предусмотрено 3,5 млрд рублей господдержки», – заключил Зяббаров.