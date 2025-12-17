Субсидию на реализацию молока не смогут получать 44% производителей в РТ

В число получателей субсидий на реализованное молоко в Татарстане не попадут более 40% производителей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Крупные и средние хозяйства, которые имеют доход более 800 млн рублей, выпадают из списка получателей субсидий. Это 44% от всех производителей [молока]. Если в этом году было финансирование 1,3 млрд рублей, то станет 500 млн рублей. В два раза меньше будет финансирование этой субсидии», – рассказал он.

Баязитов отметил, что субсидия на 1 кг реализованного молока, которая софинансируется из республиканского бюджета, служит хорошим подспорьем для производителей. В апреле сельхозформированиям республики были направлены эти субсидии на сумму более 1,3 млрд рублей, уточнил он.

«В следующем году эта субсидия будет предоставляться только сельхозтоваропроизводителям, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых доход не превышает 800 млн рублей», – подчеркнул замминистра сельского хозяйства и продовольствия.