Баязитов: Снижение цен на молоко и рост себестоимости могут замедлить инвестпроекты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снижение закупочных цен на молоко и увеличение себестоимости продукции могут привести к замедлению реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Гелюс Баязитов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Сегодня средняя цена на реализацию молока в сельхозформированиях составляет 42 рубля за литр без учета НДС. По сравнению с прошлым годом она ниже на 63 копейки, а к началу года – на 2 рубля 66 копеек. В ЛПХ более стабильная ситуация», – рассказал он.

Баязитов отметил, что, по прогнозам переработчиков, закупочная цена на молоко упадет до 35 рублей за литр.

«По данным Национального союза производителей молока, за последние восемь лет себестоимость производства молока выросла в два раза. Это обусловлено повышением стоимости энергоресурсов, отдельных компонентов кормов, сохранением инфляции», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что фактором сохранения высоких затрат на производство продукции остаются расходы на обслуживание кредитов. При увеличении себестоимости в два раза индекс цены на сырое молоко вырос лишь в 1,5 раза, заметил он.

«Для стабилизации цен на произведенную продукцию предлагаем внести предложение федеральным структурам в виде молочных интервенций по основным профицитным группам готовой молочной продукции и с возможностью реализации на экспорт», – сказал он.

Баязитов уточнил, что за 11 месяцев этого года экспорт молочной продукции из Татарстана превысил 15 млн долларов США.

Он также напомнил, что с этого года Минсельхозом России субсидируются капитальные затраты только на строительство молочных комплексов от тысячи и более коров. «Сегодня ведутся переговоры с Минсельхозом РФ о возврате субсидий на строительство комплексов от 400 и более коров», – заключил замминистра.