Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В воскресенье, 4 января, в Татарстане пройдет мокрый снег. По данным Гидрометцентра РТ, в отдельных районах осадки могут быть сильными.

Ожидается метель. Ветер южный 8-13 м/с, порывами 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

«Сильные осадки ожидаются преимущественно в западных районах республики, в восточных районах осадки будут до умеренных, однако ветер сохранит свою силу по всей республике», – рассказывал ранее о погоде на сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Температура воздуха в ночные часы составит от –4 до –9 градусов, на востоке республики похолодает до –14. Днем столбики термометров покажут от –1 до –6 градусов.

На дорогах сохраняется сложная обстановка: прогнозируются гололедица и снежные заносы. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры предосторожности.