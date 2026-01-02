Циклоны обрушат на Татарстан снегопады, метели с ухудшением видимости и штормовой ветер

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В субботу и воскресенье, 3 и 4 января, из-за активных западных циклонов и их атмосферных фронтов в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Предстоящей ночью в республике еще не ожидается существенных осадков. Но уже утром и днем 3-го числа пойдет снег. Разыграются метели с ухудшением видимости до 1-2 километров, а временами – и менее 1000 метров. Будет дуть сильный южный ветер порывами до 15–20 м/с.

В ночные часы столбики термометров опустятся до -13, -18 градусов, а на востоке при прояснениях – и до 21 градуса мороза. В дневные часы потеплеет до -4, -9 градусов, в восточных районах – до -14.

На следующий день, 4 января, в регионе будет идти снег и мокрый снег, в светлое время суток – местами сильный. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Также прогнозируется сильный (до штормового) южный и юго-западный ветер порывами от 18 до 23 м/с. В отдельных районах вероятен гололед.

В темное время суток температура воздуха составит от -4 до -9, а на востоке – до -14 градусов. Днем воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля.

Помимо прочего, на дорогах образуются гололедица, снежные заносы и снежная каша.

По шкале Бофорта ветер силой от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким, а от 20,8 до 24,4 м/с – штормовым.