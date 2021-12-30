Из-за коронавируса во Франции все ночные клубы закроют до конца января

Ночные клубы во Франции будут закрыты до конца января из-за большого прироста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

На днях в стране был установлен абсолютный рекорд по суточной заболеваемости — почти 180 тыс. новых заболевших за 24 часа.

За неделю количество пациентов с коронавирусом во французских больницах также выросло до 17,4 тыс. человек

Также с 15 января во Франции могут ввести вакцинный пропуск для посещения всех общественных мест.

Ранее из-за нового «омикрон» штамма в Париже отменили ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.