Во Франции могут ввести вакцинный пропуск для посещения общественных мест

С 15 января во Франции могут ввести вакцинный пропуск для посещения всех общественных мест. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что отрицательного ПЦР-теста на коронавирус теперь будет недостаточно. «Для посещения мест, где предусмотрено наличие санитарного пропуска, будет необходимо удостоверить факт вакцинации. Отрицательный тест на коронавирус отныне не будет достаточным основанием», — сказал он.

27 декабря во Франции был установлен антиректод по числу новых случаев — за день заразились почти 105 тыс. человек.

Ранее из-за нового омикрон-штамма в Париже отменили ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.