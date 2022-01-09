Из Казахстана в Россию 9 января вывезли 1422 человек

9 января из Алма-Аты в Россию 13 рейсами отправились 1422 человека, говорится в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД. Уточняется, что многие из них прибыли в Казахстан на новогодние праздники к родственникам или на отдых.

«Девятого января военно-транспортными самолетами Минобороны (13 рейсов) из Алма-Аты вылетели 1422 человека», — сказано в сообщении.

В ведомстве напоминают, что горячая линия ДСКЦ МИД России (+7 495 695 45 45) продолжает работу.

Минобороны РФ заявило, что в Москву прибыли уже три военных самолета — в каждом из них находится не менее 100 российских граждан, которые прибыли в Казахстан с туристической целью или в гости к родным. После начала массовых беспорядков они были вынуждены обратиться к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой доставить их в Россию.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.

9 января военно-транспортные самолеты РФ вывезли из Алматы 500 российских граждан.

Позже второй самолет отправился в Россию с еще 100 гражданами на борту, вслед за ним из Алма-Аты вылетело третье военно-транспортное воздушное судно.