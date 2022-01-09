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Общество
9 января 2022  20:06

Второй военный самолет РФ доставил в Москву из Алма-Аты 100 россиян

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Еще 100 российских граждан, которые изъявили желание вернуться в Россию из Казахстана, были доставлены в Москву вторым самолетом ВКС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны России.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», — сказано в сообщении. 

В министерстве также рассказали, что доставленные в Россию туристы прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и на отдых к родственникам.

После прекращения работы международного аэропорта «Алматы» из-за массовых беспорядков они были вынуждены оставаться в гостиницах города.

Россияне обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой доставить их обратно на Родину.

В первые дни нового года жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения.

Ранее военно-транспортные самолеты РФ уже вывезли из Алматы 500 российских граждан.

#россия и казахстан #протесты #минобороны рф
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