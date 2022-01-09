В Россию из Казахстана вывезли 500 россиян

Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Алма-Аты 500 граждан РФ, заявил МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в консульстве РФ в Алма-Ате отметили, что первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский.

«Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан», — написали в Telegram-канале министерства.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о том, что МИД России принял 1,6 тысячи заявок на вылет из Казахстана от россиян.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки

Аэропорт Алма-Аты закрыт до 10 января в связи с беспорядками в Казахстане.