Из казанской больницы выписали всех студентов, которые отравились метанолом

Всех студентов, которые отравились метиловым спиртом на праздновании дня рождения друга в одном из арендованных коттеджей в Салмачах, выписали домой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Из седьмой казанской больницы сегодня выписали последних из тех, кто был госпитализирован после отравления метанолом», – констатировали в ведомстве.

Напомним, что в середине ноября в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 один за другим поступили одиннадцать человек, чуть позже привезли еще двоих. Выяснилось, что студенты отравились метиловым спиртом на вечеринке в честь дня рождения.

Одна из студенток 2002 года рождения скончалась в больнице.

В понедельник, 22 ноября¸ токсикологи выписали семерых отравившихся студентов. Сегодня выписка была еще у пяти студентов, которые перепутали незамерзайку с алкоголем.