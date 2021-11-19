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Ру Тат
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Происшествия
19 ноября 2021  10:35
Полина Шевчук

Умерла одна из студенток, которая отравилась метанолом в Казани

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В казанской больнице скончалась одна из студенток, которая во время вечеринки вместе с друзьями отравилась метанолом. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Девушка находилась в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не смогли – сегодня утром она умерла.

«К сожалению, одну пациентку спасти не удалось несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей», – говорится в сообщении Минздрава РТ.

Минздрав Татарстана и лично министр здравоохранения республики выражают соболезнования семье погибшей девушки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувший вторник в больницу Казани с отравлением метанолом поступили 13 студентов. Молодые люди отмечали день рождения одного из приятелей. Они приобрели с рук пятилитровую канистру с алкоголем. Однако, выгружая продукты из авто, перепутали в багажнике тару и вместо спиртного взяли бутылку со стеклоомывающей жидкостью, которую после выпили.
 

#отравление алкоголем
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