Из Актаныша в зону СВО отправят автомобиль, мотоциклы и квадрокоптеры

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сегодня из Актаныша в зону специальной военной операции отправляется грузовой автомобиль с партией шефской помощи. По просьбе земляков, находящихся на передовой, в этот раз везут не только продовольственные наборы, но и технику — три мотоцикла, машину «УАЗ», отопительные пушки, генераторы, квадрокоптеры и рации.

В молодежном центре «Яшьлек» красуется надпись «Мы вместе!» — это напоминание о благотворительных средствах, собранных фондом. Здесь сложены новогодние гостинцы — коробки с именами участников специальной военной операции, которые ждут отправки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры штаба собирают и упаковывают предметы первой необходимости, продовольствие и обмундирование, которые поступают от частных лиц, предпринимателей и организаций. Среди активистов — Фирдания Нуруллина, Лилия Гикрамина, Гульназ Гарифуллина и Руслан Ханов, они заняты упаковкой помощи и подсчетом собранных средств. Руслан, помимо прочего, будет сопровождать очередную партию помощи.

В зону специальной военной операции отправится шестнадцатый по счету гуманитарный конвой. Один из мотоциклов был подарен Халилом Хузиным из села Новое Алимово. Второй мотоцикл был приобретен благодаря усилиям руководителя хозяйства «Тан» Рафиса Минниханова и судьи района Хамита Янгирова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ветераны боевых действий в Чечне также не остались в стороне и вновь поддержали солдат действующей армии, приобретя еще один мотоцикл.

Автомобиль «УАЗ» был куплен волонтерами официальной группы «Мы вместе» на собранные у населения средства. Его отремонтировал Ильнур Лукманов. Спонсоры также предоставили необходимые запчасти и колеса для техники.

По просьбе солдат были закуплены рации, которые помогут обеспечить связь на передовой. Организацией этой составляющей помощи занимается Лилия Гикрамина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры поддерживают тесную связь с бойцами на передовой, воспринимая их радости и тревоги как свои собственные. На этот раз солдатам планируют отправить сушеное мясо. «Это придаст им силу», — уверена Фирдания.

Мясо предоставил руководитель хозяйства имени Нур Баяна Айрат Гапсалямов, а волонтер из Поисева Рулия Бадертдинова привезла его для вяления. По просьбе бойцов также была заготовлена большая партия воды.

Волонтеры отмечают растущий спрос на теплую одежду, термобелье, нижнее белье и носки. В последнее время увеличилась потребность в строительных материалах для возведения бань и других сооружений. Вся эта помощь будет направлена военнослужащим в преддверии 23 Февраля.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышские волонтеры активно сотрудничают с коллегами из Мензелинска. Из круп и овощей они готовят сухие супы и упаковывают травы в мелкую упаковку. Волонтер из Старого Курмашева Рамзия Латыпова изготовила мази для заживления ран.

Двери молодежного центра «Яшьлек» не закрываются ни на минуту: кто-то приносит деньги, кто-то угощения, а кто-то — только что купленные инструменты.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что актанышские волонтеры из группы «Мы вместе» дали первый концерт в поддержку СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой