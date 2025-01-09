«Лезть к нам лучше не стоит»: как боец СВО из Татарстана спас 12 человек от «Бабы-яги»

Благодаря смекалке и быстрой реакции военнослужащий из Набережных Челнов спас 12 человек. В наступивший Год защитника Отечества «Татар-информ» рассказывает историю бойца Рахима, который смог увернуться и скрыться от самого большого дрона – «Бабы-яги».





«Надо защищать Родину и интересы, чтобы было мирное небо над головой»

Военнослужащий по контракту Рахим находится в зоне спецоперации больше года. Он побывал в краткосрочном отпуске на малой родине в Набережных Челнах и рассказал о службе на передовой, боевых товарищах, о самом запоминающемся и самом счастливом дне.

«В зону проведения СВО я попал добровольно, заключил контракт. Мои друзья тоже там. Один мой друг со времен детского садика, с которым мы до сих пор дружим, первым уехал, когда началась частичная мобилизация. Я тоже решил уехать, но чуть попозже», — поделился боец.

Рахим так объясняет свой поступок: «Кто, если не мы? Надо защищать Родину и интересы, чтобы было мирное небо над головой».

Решение уйти на СВО родным бойца далось непросто: мама, отец, сестры не хотели его отпускать, просили остаться. «Но я сказал: „Я сам решил. Я поеду“. Характер у меня такой: сказал — сделал», — заявил Рахим.

После заключения контракта и отправки началось обучение, которое, по словам военного, прошло прекрасно. Боевое слаживание началось в Севастополе, потом на передовой.

Рахиму повезло с сослуживцами. «Боевые товарищи все молодцы, все красавчики. Все пацаны — свои. Я считаю, все молодцы — те, кто возвращает долг Родине, защищает мирных жителей», — убежден он.

«Спас 12 новобранцев, но УАЗ сгорел»

В зоне спецоперации Рахим служит военным водителем. Самым запоминающимся для него стал день, когда дрон сбросил снаряды на УАЗ, которым он управлял. В этой машине сидели 12 новобранцев. Челнинец смог их всех спасти, а вот машина сгорела.

«Я их вез на передок после обучения. И на нас напал дрон — „Баба-яга“. Я своевременно увидел стрельбу и заметил, что над нами висит дрон. Я включил заднюю передачу и заехал в лесополку, разгрузил машину, и все скрылись. Я бы сел и уехал, но, к сожалению, „Баба-яга“ была уже над нами, я бы не успел. Я тоже скрылся в лесополке», — вспоминает боец события того дня.

БПЛА скинул четыре снаряда: два в военных, два — в УАЗ. К счастью, все обошлось. «Никто не пострадал, все без единой царапины, но уазик сгорел», — поделился он.

Военнослужащие укрывались еще три часа. «Баба-яга» делала еще два захода в сторону бойцов, но не нашла их.

«Мы укрылись в блиндажах соседнего полка, а потом за нами приехало наше транспортное средство. Загрузились и уехали на передок, куда и должны были попасть», — рассказал Рахим.

За свой смелый поступок боец представлен к награде, но пока не распространяется об этом — боится «сглазить».

«Расскажу потом, когда дадут», — пообещал он.

Некоторое время спустя глава Комсомольского района Набережных Челнов Ленар Ахметзянов по обращению супруги бойца Марии предоставил новый УАЗ для нужд на передовой. Свой вклад в общее дело внесли волонтеры и активисты. Они наполнили машину всем необходимым — блиндажными свечами, средствами личной гигиены, подушками, одеялами и многим другим.

«Спасибо им за их большое и доброе сердце и за их отзывчивость. В любом случае Победа за нами», — уверена жительница Автограда Мария.

«Не зря мы там находимся, не зря мы все это делаем»

Счастливых моментов на передовой у Рахима было несколько. Одни из них — когда пришла гуманитарная помощь и когда ему попалось письмо из Набережных Челнов.

«В тех краях, где я нахожусь, из Татарстана нет особо людей, и мне было очень приятно прочитать письмо, которое приехало именно с моей родины, из моего города. Дрожь пошла, когда я читал это письмо. И гуманитарная помощь тоже из Челнов пришла — вот это было счастье», — вспоминает военнослужащий.

Рахим отметил, что военные постоянно ощущают поддержку из тыла. Он благодарен всем тем, кто не остается в стороне.

«Это наши тыловые герои – бабушки, которые плетут маскировочные сети, вяжут варежки, носки. И да, они нужны нам. Вот сейчас холодно. Постоянно получаем, радуемся, как дети, потому что в каждой посылке, то брелочек от ребенка, то письмецо. Читаешь и тепло на душе становится, думаешь, что не зря мы там находимся, не зря мы все это делаем», — говорит военный.

Вторым счастливым моментом стала встреча с супругой Марией.

«Мне сказали: „Все, едешь в Ростов за гуманитарной помощью“. Я позвонил жене. Она выехала в Ростов, мы встретились. Вот это был счастливый момент», — рассказал он.

«Мы не потерпим, когда издеваются над нашими гражданами»

На передовой бойцы завели таксу, которая уничтожает грызунов в блиндажах. Также на передовой рядом с военными есть и коты, и кошки — в общем, много животных, говорит Рахим.

«Такса — охотничья собака, сейчас она еще маленькая. Зовут Земфира. Такая ушастая животинка, прикольная. Все равно домашние животные — это ласка. Это необходимо нам, мне кажется. У меня у самого были собаки, я люблю собак», — признался военный.

Несмотря на все трудности быта на передовой, военные бодры духом.

«Специальная военная операция проводится для того, чтобы не забывали, что есть такая страна Россия, то, что мы не потерпим, когда издеваются над нашими гражданами, — мы этого не потерпим, и лезть к нам лучше не стоит», — заявил боец.

Он убежден, что Победа будет за Россией. «А остальное... по-другому и не может быть. Потому что мы Россия. Мы своих не бросаем. В бою это видно, как поступают они и как поступают наши пацаны. Противники... они своих раненых бросают, убегают. У нас такого, к счастью, нет», — поделился наблюдениями Рахим.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фотографии предоставлены Эльмирой Гайнутдиновой