Актанышские волонтеры из группы «Мы вместе» дали первый концерт в поддержку СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Благотворительная труппа «Мы вместе» из Актаныша представила свой первый в 2025 году концерт в поддержку бойцов спецоперации. Мероприятие прошло в местном молодежном центре «Яшьлек».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ведущая Алмазия Хазиева открыла концерт патриотическими песнями, задав атмосферу единства и поддержки, а замруководителя исполкома Актанышского района по соцвопросам Дильбар Анварова поздравила артистов с успешным дебютом, пожелав им удачи.

«Наши земляки активно поддерживают наших ребят в специальной военной операции. Большое спасибо всем добрым землякам! В воскресенье, 12 января из Актаныша отправится грузовик с шестнадцатой гуманитарной помощью. Особая благодарность всем нашим волонтерам за их труд. Пусть эта помощь поможет нашим ребятам вернуться с победой. Призываю всех жителей района 12 января помочь с погрузкой собранной помощи в грузовик», — сказала Анварова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Зрители смогли увидеть выступления талантливых земляков: на сцену вышли Рустем Камалиев, Айгуль Мирзанурова, Айнур Касымов, Сирина Юнусова и Ильнур Магтазиров. Среди исполнителей были также школьники — это замечательный пример того, как дети учатся делать добрые дела.

Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами зрителей. У артистов и публики делили общее желание: «Пусть 2025 год будет годом победы!».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На благотворительном концерте было собрано 13 тысяч рублей.

На протяжении более двух лет волонтеры «Мы вместе» показали концерты не только в Актанышском районе, но и в Муслюмово, Мензелинске и прилегающих деревнях Башкортостана. Вырученные от показов деньги перечислили в упомянутый благотворительный фонд, и теперь их потратят сбор гуманитарной помощи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой