Иванов в Госдуму, Никитин – в Мамадыш: что стоит за сменой руководства в районе

Сегодня Совет Мамадышского района собрался на внеочередное зеседание

Фото: gossov.tatarstan.ru

Из Мамадыша в Москву

Сегодня Совет Мамадышского района собрался на внеочередное заседание. Повод – смена руководства.

Анатолий Иванов – один из глав-тяжеловесов республики, который возглавлял район около 14 лет, решил оставить свою должность. Дело в том, что Иванов участвовал в выборах депутатов Госдумы три года назад по партийным спискам. Но тогда у него не получилось набрать «проходной балл» – в топ от Татарстана вошли федеральные деятели.

Но внезапно после инаугурации Президент России Владимир Путин забрал в свою администрацию Елену Ямпольскую. Она в 2021 году как раз и получила «проходной балл» и мандат от Татарстана. Иванов же остался нести бремя на селе.

Однако как только появилась новость о вакантном месте, Анатолий Иванов тут же сообщил: «Если мне поступит такое предложение, я соглашусь».

Вот и сегодня на сессии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что согласие Иванова стать депутатом Государственной Думы — это важно для республики.

Таким образом, «татарстанская фракция» в Госдуме из 15 человек не только сохранит численность, но и усилится. Мухаметшин назвал представителей от Татарстана очень толковыми депутатами, которые стоят и на страже законности, и «помогают нашей республике».

Фарид Мухаметшин отметил, что согласие Иванова стать депутатом Государственной Думы — это важно для республики Фото: gossov.tatarstan.ru

14 лет – на благо района

Отметим, что главы сельских районов редко уходят в Госдуму. В этом созыве он будет даже единственным представителем «от земли». Ранее, конечно, работой в Госдуме запомнился Фатих Сибагатуллин, который до этого возглавлял Нурлатский район. Но Иванова сложно назвать публичным человеком, и ожидать каких-то громких заявлений вряд ли придется.

Кто же он – бывший глава и новый депутат Госдумы? Анатолию Иванову 64 года. Он родился в Мамадышском районе, вырос в многодетной семье. Оба его родителя — педагоги. Иванов по образованию финансист. До службы в армии окончил финансовый техникум, позже — Московский университет потребительской кооперации.

Многие годы работал в финансовых органах старшим инспектором, ревизором районного финансового отдела, начальником отдела статистики. В самые сложные годы возглавлял районное потребительское общество, успел попробовать себя в бизнесе. В администрацию района Анатолий Иванов пришел в 2002 году, работал первым заместителем главы, руководителем исполнительного комитета, а затем – в 2010 году возглавил Мамадышский район.

Он был одним из первых, кого назначил руководить районом Рустам Минниханов, после того как Минтимер Шаймиев покинул пост Президента Татарстана. Четырнадцать лет – на благо района. Вручение мандата Иванову можно в этом случае рассматривать как пожалование «золотого парашюта».

Фарид Мухаметшин: «Анатолий Петрович очень грамотно и эффективно работал со своим многонациональным, трудолюбивым народом и добился в этом очень больших успехов» Фото: gossov.tatarstan.ru

Выросла экономика и надои

Мамадышский район считается крепким муниципалитетом. Экономика показывает хорошие результаты. На этом в своем выступлении как раз акцентировал внимание Фарид Мухаметшин.

«На разных площадках мамадышцы получали аплодисменты за то, что делается по развитию своего района. Анатолий Петрович очень грамотно и эффективно работал со своим многонациональным, трудолюбивым народом и добился в этом очень больших успехов», — отметил глава парламента.

Только за прошлый год по объему валового территориального продукта района достиг отметки 16,4 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза с 2014 года. «Это очень большие цифры!» — сказал Мухаметшин.

Успешно развивается сельское хозяйство — одна из основных отраслей экономики Мамадышского района. В рейтинге АПК республики по итогам 2023 года район занял четвертое место, причем годом ранее район был на восьмом месте. «Уверенными шагами!» — дал оценку Председатель Госсовета РТ.

С 2010 года объем производства молока удвоился и составил по итогам прошлого года 82,5 тыс. тонн, более чем в 4 раза выросли объемы производства мяса.

«Благодаря таким районам и таким труженикам АПК, как в Мамадышском районе, Татарстан занимает первое место по валовому надою молока в Российской Федерации. Представьте, какой объем работы!» — перечислял фактически заслуги уже бывшего главы Фарид Мухаметшин.

В прошлом году Анатолий Иванов стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение» Фото: kremlin.ru

На прощание – медаль

В Мамадыше были построены набережная, парк Победы, школы-сады, крытый футбольный манеж, пляж. Мамадыш три раза признавался победителем федерального конкурса «Самый благоустроенный город России». В 2022 году Мамадыш стал победителем Всероссийского конкурса малых городов. Кроме того, Мамадыш побеждал в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и 14 раз становился самым благоустроенным городом Татарстана.

В прошлом году Анатолий Иванов стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия вручается тем, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. «Я испытал настоящую гордость за свой район, его жителей, коллег и семью, когда стоял на одной сцене с Президентом страны Владимиром Путиным», — поделился тогда Анатолий Иванов.

И еще один штрих, неофициальный, который многое говорит о руководителе. Мамадыш в последнее время стал неофициальной столицей кряшен – здесь каждый год проводится республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау», на который съезжаются тысячи гостей не только со всей республики, но и из других регионов России.

На сессии района Председатель Госсовета РТ также вручил награду Иванову за заслуги перед Мамадышским районом и Татарстаном.

«Позвольте мне от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного Совета и Правительства республики выразить Анатолию Петровичу Иванову слова благодарности за активную и плодотворную работу на посту главы Мамадышского района. Указом Раиса Республики Татарстан Анатолий Петрович награжден медалью „100 лет образования ТАССР“», — произнес Мухаметшин и вручил награду.

На смену Иванову прислали Вадима Никитина – бывшего руководителя исполкома Пестречинского района. Фото: gossov.tatarstan.ru

Возвращение в родные пенаты

На смену Иванову прислали Вадима Никитина – бывшего руководителя исполкома Пестречинского района. Причем ушел он не с самой завидного поста, должность можно назвать даже «расстрельной». Предыдущий руководитель — Альберт Хабибуллин подал в отставку из-за многочисленных замечаний руководства республики к работе муниципалитета. В районе, граничащем с Казанью, целый ворох проблем: хаотичная застройка, нехватка мест в детских садах и школах, отсутствие дорог и другие.

Формально Никитин стал и.о. руководителя исполкома в Мамадыше – эту должность сегодня освободил Олег Павлов. Такие сложности связаны с тем, что главой района может стать только депутат совета, а для этого надо избраться на выборах, которые пройдут в сентябре.

И все же Никитин уже взял бразды правления в свои руки.

Никитину 41 год, он выходец из кряшенской деревни Зюри, долгое время проработал в Мамадышском районе. Примечательно, что родом из деревни Зюри генеральный директор холдинговой компании «Ак Барс» Иван Егоров. Именно благодаря поддержке Егорова бывший глава Иванов и сделал столь масштабным праздник Питрау. То есть не исключено, что Никитин займет кресло главы по протекции главы холдинга.

«Никитин Вадим Ильич показал себя, проработав здесь (в Мамадышском районе, – прим. Т-и) на разных должностях. Ну и на новом месте (в Пестречинском районе — прим. Т-и) показал себя как требовательный и успешный руководитель. <...> Рассчитываю, что все процедурные вопросы будут пройдены и кандидатура Вадима Ильича найдет поддержку среди депутатов районного совета и населения. Уверен, с вашей помощью он успешно справится с самыми сложными задачами во благо района и его жителей», — обратился к депутатам Мухаметшин.

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Он принят в эту семью»

Иванов отметил, что сегодняшнее заключительное слово для него самое волнительное. 21 июня исполнилось бы 14 лет, как он руководит районом. Это очень большой срок, признал экс-глава.

«Для меня работы на данном посту была гордостью и в то же время большой ответственностью, потому что свой родной район нельзя подвести. Разное время было — и успехи, и падения, но в целом стратегию мы построили правильную», — заявил он и поблагодарил коллег за совместную работу.

Никитин выразил признательность Раису РТ и всему руководству республики за поддержку его кандидатуры.

«Несомненно, самой основной задачей нашей миссии будет развитие над повышением качества жизни и повышением уровня жизни на родной земле. Я осознаю всю ответственность будущей совместной работы. Мы видим, какая фундаментальная база, какая основа развития заложена в нашем родном крае. Спасибо за оказанное доверие», — отметил будущий руководитель района.

Фарид Мухаметшин дал наставления Никитину и подчеркнул, что на подобных должностях самое главное — научиться работать с людьми.

«Думаю, что вы сами понимаете, что можно быть хорошим инженером, хорошим работником сельскохозяйственного сектора экономики, но на этих должностях особенно, да и везде, надо научиться работать с людьми. И это целое искусство», — сказал он.

Глава парламента также отметил, что Вадима Никитина хорошо приняли в родном районе.

«Он принят в эту семью. И как сказал Анатолий Петрович, значит, сделано много, но еще можно и нужно делать немало. Мы уверены, что, приняв эстафету от предыдущего главы, пройдя все процедуры, Вадим Ильич будет избран главой и так же активно поведет этот район», — заключил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан.