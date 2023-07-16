«Поляна любви», скачки и корэш: как в Татарстане отпраздновали Питрау

Ежегодно в село Зюри съезжаются гости со всего Татарстана и из регионов России на кряшенский праздник Питрау

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ежегодно праздник объединяет более 50 тысяч человек

Один из самых любимых праздников кряшен – Питрау отмечается в день памяти святых апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. В этот день в кряшенских деревнях разжигался костер, молодежь проводила игрища, устраивались различные состязания.

Издавна народ отмечал Питрау как границу перехода от относительно спокойных весенне-летних работ к ответственному и трудоемкому периоду заготовки сена и жатвы. Празднование Питрау начинается во второй половине дня, а заканчивается глубоко за полночь. Именно поэтому Питрау называют также «Праздником любви».

На республиканском уровне кряшенский праздник проводится в Мамадышском районе с 1999 года. С тех пор ежегодно в село Зюри съезжаются гости со всего Татарстана и из регионов России, в том числе из Челябинской области, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл и Москвы. И каждый раз самобытная культура кряшен объединяет более 50 тыс. человек в стремлении к возрождению и сохранению народной культуры.

Самобытная культура кряшен объединяет более 50 тыс. человек в стремлении к возрождению и сохранению народной культуры Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Питрау украсили «поляна любви», ярмарка мастеров и кряшенские угощения

До наших дней сохранилось множество традиций, которые кряшены хранят и совершенствуют. Вот уже несколько лет во время празднования Питрау обустраивают «поляну любви». Заведует ею профессиональная сваха Аграфена. Потенциальные женихи и невесты оставляют записки, в которых указывают свои требования к будущей второй половинке. В конце праздника сваха называет имена тех, кто, по ее мнению, подходит друг другу.

Праздник также украсила ярмарка народных промыслов, на которой более 30 мастеров и ремесленников представили уникальные изделия из дерева, серебряные украшения, игрушки, кукол в традиционных костюмах, ароматные чаи и другие разнообразные сувениры.

На главном майдане в селе Зюри расположилось несколько интерактивных площадок – каждый мог найти себе занятие по душе. Для детей работала площадка «Айбагыр», для молодежи – дискотека на площадке «Жяшляр жыены». Гости постарше приняли участие в играх на майдане «Питрау уеннары», играх на воде, у костра «Арулану», послушали народные песни, а также отведали кряшенских угощений, в том числе блинов и пирогов прямиком из печи.

На главном майдане в селе Зюри расположилось несколько интерактивных площадок – каждый мог найти себе занятие по душе Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Вне всяких сомнений, самой зрелищной частью праздника стали конные скачки «Чаптар» и национальная борьба корэш. На Питрау в Зюри по традиции съехались сильнейшие борцы Татарстана и соседних регионов России. Абсолютный батыр получил полмиллиона рублей.

Один из культурных брендов Татарстана

Официальную часть праздника открыл глава Мамадышского муниципального района Анатолий Иванов. В своей приветственной речи он отметил, что возрожденный двадцать пять лет назад праздник за эти годы не только полюбился всем жителям Татарстана, но и стал культурным достоянием многонациональной республики.

«Здесь царят особый колорит, доброта, веселье и задор. Именно в субботу на Петровской неделе мы отмечаем великий православный праздник, посвященный двум самым главным апостолам – Петру и Павлу. Из религиозного празднества он стал по-настоящему современным праздником дружбы, самобытности, единения всех народностей, воспитания уважения и гордости», – заметил глава.

Фарид Мухаметшин: «Татарстан – это уникальное место, одна из немногих многонациональных территорий нашей страны» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил, что на Питрау ежегодно съезжаются тысячи гостей не только из районов республики, но и из соседних регионов страны.

«Татарстан – это уникальное место, одна из немногих многонациональных территорий нашей страны. Здесь компактно проживают представители свыше 170 национальностей, которые отличаются языком, культурой, традициями и религией. На протяжении многих лет мы уделяем особое внимание сохранению и укреплению духовного наследия многонационального народа Татарстана. Мы понимаем, что это фундаментальные ценности, которые позволяют созидательно трудиться в Татарстане», – подчеркнул спикер парламента.

По его словам, Питрау также называют «Праздником цветов», который наряду с русским Каравоном, татарским Сабантуем, чувашским Уявом, марийским Семыком уже четверть века способствует созданию особой атмосферы дружбы, взаимопонимания между народами. Сегодня Питрау стал одним из узнаваемых брендов Татарстана. «Возродившись на гостеприимной мамадышской земле несколько десятилетий назад, сегодня он стал популярным традиционным культурным торжеством», – резюмировал Мухаметшин.

Сегодня Питрау стал одним из узнаваемых брендов Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Праздничный салют, конкурс красоты и концерт: как завершилось празднование

Изюминкой празднества стал конкурс красоты и талантов «Кряшен чибяре». В этом году за титул и корону кряшенской красавицы состязались 10 девушек из Мамадышского, Чистопольского, Тукаевского, Менделеевского, Тюлячинского, Рыбно-Слободского районов и Набережных Челнов. Они продемонстрировали красоту кряшенской культуры: национального костюма, песен и танцев. На конкурсе выбрали двух победительниц – «Кряшенскую красавицу» Республики Татарстан и «Кряшенскую красавицу» Мамадышского муниципального района. Обеим была вручена переходящая корона, диплом победителя и денежная премия.

Праздник продолжился с участием артистов татарской эстрады, в том числе Салавата Фатхетдинова, Венеры Ганеевой, Резеды Шарафиевой, Мингола Галиева, Раяза Фасихова и Ришата Фазлиахметова. Традиционно на сцене выступили более 50 певцов-кряшен, среди них были Георгий Ибушев, Галина Казанцева, Лена Бичарина и другие известные исполнители.

Фееричной кульминацией праздника стал праздничный салют.