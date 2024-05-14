Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Мамадышского района о мандате депутата Госдумы: «Я согласен»
Глава Мамадышского района Анатолий Иванов согласен занять кресло депутата в Госдуме, если ему поступит соответствующее предложение. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа».
Напомним, депутатский мандат Елены Ямпольской в Госдуме должен перейти следующему в списке кандидатов от «Единой России», главе Мамадышского района Анатолию Иванову.
Ранее «Татар-информ» сообщал , что до этого Президент РФ Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она займется вопросами культуры и привлечения к теме молодежной политики.
По данным информагентства, вопрос о досрочном сложении полномочий Ямпольской в Госдуме может быть рассмотрен уже на следующей неделе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»