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Политика 14 мая 2024 15:26

Глава Мамадышского района о мандате депутата Госдумы: «Я согласен»

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Глава Мамадышского района о мандате депутата Госдумы: «Я согласен»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов согласен занять кресло депутата в Госдуме, если ему поступит соответствующее предложение. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Напомним, депутатский мандат Елены Ямпольской в Госдуме должен перейти следующему в списке кандидатов от «Единой России», главе Мамадышского района Анатолию Иванову.

Ранее «Татар-информ» сообщал , что до этого Президент РФ Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, она займется вопросами культуры и привлечения к теме молодежной политики.

По данным информагентства, вопрос о досрочном сложении полномочий Ямпольской в Госдуме может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

#Мамадышский район #Депутаты Госдумы
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