Руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин подал в отставку

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.

Руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин досрочно сложил с себя полномочия. Об этом стало известно на XXVII заседании Совета района. Депутаты единогласно поддержали решение Хабибуллина.

Глава района Ильхам Кашапов поблагодарил его за работу.

«Я всегда старался защищать интересы людей. Пестречинский район обречен на успех», — ответил Хабибуллин.

Исполнять обязанности будет первый заместитель руководителя исполкома Альберт Сабитов.

Сегодня в районе состоялось двадцать седьмое заседание Совета Пестречинского муниципального района РТ IV созыва. На повестке дня рассмотрели шесть вопросов, в том числе о прогнозе социально-экономического развития Пестречинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и о назначении исполняющего обязанности руководителя исполкома Пестречинского района.