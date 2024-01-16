«Чувствую себя абсолютно счастливым»: глава Мамадыша стал лауреатом премии «Служение»

Фото: kremlin.ru

Глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» и поделился впечатлениями от достигнутого результата с «Татар-информом». Церемония состоялась в рамках форума «Малая родина — сила России», на который прибыл Президент РФ Владимир Путин.

«Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить: именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее. Эта премия — дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и, казалось бы, в простой, обычной ситуации решают очень важные задачи для жителей городов и посёлков, способствуют преобразованию этих населенных пунктов», — поделился своим пониманием роли местного самоуправления глава государства.

Фото: t.me/ivanovAP_MMD/

После торжественного приветствия Владимир Путин лично поздравил лауреатов специальной номинации, пожал им руки и сфотографировался с ними на память.

«Благодарю свою команду, руководство Республики Татарстан за возможность носить гордое имя лауреата всероссийской премии „Служение“, находиться на сцене с самыми достойными коллегами, лично пожать руку Президенту страны Владимиру Путину! Я чувствую себя абсолютно счастливым», — отметил глава муниципального образования.

Во всероссийской муниципальной премии «Служение» приняли участие представители всех регионов РФ. Было получено 19 тыс. заявок в десяти номинациях, 433 из них было подано в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

Победители определялись путем народного голосования. Премия вручается тем, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Анатолий Иванов работает над повышением качества жизни населения Мамадышского района. Муниципалитет занимает лидерские позиции по сельскому хозяйству. Объем валовой продукции — 5,6 млрд рублей, с ростом с 2020 года на 130%. Проведена масштабная работа по благоустройству Мамадыша: введено в эксплуатацию около 200 тыс. кв. метров жилья, 26 социальных объектов, построены набережная, парк Победы, две школы-сада, крытый футбольный манеж, пляж.

Мамадыш три раза был признан победителем в федеральном конкурсе «Самый благоустроенный город России». В 2022 году Мамадыш стал победителем Всероссийского конкурса малых городов. Кроме того, Мамадыш побеждал в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и 14 раз становился самым благоустроенным городом Татарстана.