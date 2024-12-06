«История никогда не заканчивается»: в Казани открыли выставку о героях войн разных лет

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны, стартовала выставка под названием «Их мужество останется в веках». Экспозиция посвящена героям военных сражений различных эпох. Открытие мероприятия приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

На выставке представили личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Экспозиция освещает подвиги и жизненный путь военных. Отдельная часть выставки посвящена Николаю Столярову, единственному дважды Герою Советского Союза из Татарстана, а также таким выдающимся личностям, как Минулла Гизатуллин, Михаил Красавин, Семен Коновалов и многим другим.

Портреты и личные вещи были предоставлены родственниками тех, кто стал частью истории – участников СВО, удостоенных звания Героя России посмертно, таких как Дамир Исламов, Дамир Гилемханов и Олег Сорокин. Выставленные рядом портреты героев прошлого и современности символизируют связь поколений.

Во время официального открытия выставки директор музея Александр Александров отметил, что выставка стала некой параллелью между прошлым и будущем.

Александр Александров Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы буквально до последнего дня перед открытием собирали экспонаты выставки. Вчера здесь были родственники Героя России, участника СВО Алексея Копунова. Сегодня его маме будет вручена „Золотая Звезда”», – поделился директор музея.

Александр Александров отметил, что аналогичная выставка уже проводилась в прошлом году, где, так же как и сейчас, участвовали родственники участников боевых действий.

Оксана Бородина, представляющая в Татарстане организацию «Союз офицерских жен и семей», сообщила, что их объединение выступило одним из организаторов данной выставки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня здесь жены и дети участников СВО, многие из которых входят в наш союз. Мы счастливы, что нам получается сохранять память о подвигах наших героев. Очень важно, что мамы и жены тех, кто погиб, выполняя задачу на СВО, нашли в себе силы на разговор, предоставили вещи и пришли сегодня сюда. Мы это очень ценим», – рассказала она.

На выставке представлены 10 портретов мужей и сыновей участниц «Союза офицерских жен», которые погибли на СВО. Кроме этой выставки, память о погибших хранят и множество других проектов, таких как «Жена героя» и «Отец героя».

На одном из стендов фотографии и история участника СВО Никиты Сапкулова. Юноша погиб в 22 года. Он выпускник Суворовского и Казанского танкового училищ. На выставку пришли его маленькая сестренка, мама, отец, бабушка и дедушка. Последний 32 года отдал военной службе и участвовал в боевых действиях.

Семья Никиты Сапкулова Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«История никогда не заканчивается, она продолжается. Наши отцы и деды защищали наши страну, а теперь очередь детей и внуков. И они выполняют свой долг не менее достойно», – отметил дед бойца Рафист Сапкулов.

На открытие экспозиции пришли мать и сестра Героя России Ивана Додосова, который в настоящее время выполняет свой боевой долг на СВО.



«Мы принесли личные вещи Ивана: шлем с его позывным, кабуру, которая была с ним еще во время освобождения Крыма. А вот книга „Курс вождения боевой машины” еще со времен, когда он был лейтенантом», – рассказала сестра Героя Елена Додосова.

Мама погибшего на СВО снайпера Аделя Мифтахова выразила благодарность организаторам выставки за то, что они помогают сохранить память о людях, которые как много лет назад, так и сегодня вносят значительный вклад в будущее нашей страны.

Елена Тимофеева Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Благодарна всем, кто помнит о нас, благодаря им я знаю, что я не брошена. Меня не оставляют одну со своей бедой и помогают, Недавно пригласили в Общественную палату РТ», – рассказала Елена Тимофеева.