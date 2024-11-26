«Вы воспитали героев своего Отечества»: в Казани поздравили матерей участников СВО

Сегодня в Общественной палате Республики Татарстан прошла встреча с матерями участников СВО, приуроченная ко Дню матери. С женщинами, вовспитавшими героев встретились председателя Общественной палаты РТ Зиля Валеева, уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская, руководитель фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

На встречу пришли 30 женщин, жительниц разных районов Татарстана. У кого-то на СВО служит не один, а сразу двое сыновей, кто-то плетет маскировочные сети, собирает гуманитарную помощь, таким образом они всеми силами куют Победу, помогая своим сыновьям. Были и те, кто навсегда простился со своими героями.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Самое главное, чтобы тепло этого праздника действительно получили эти женщины, которые поддерживают своих сыновей, которые каждый день ждут весточки. Вместе с лицами их сыновей, наших героев, мы должны знать и их лица, мам, которые воспитали достойных сыновей, героев своего Отечества», – рассказала председателя Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

На мероприятии почтили память погибших в бою минутой молчания. Сегодня прозвучали слова поддержки и благодарности в адрес мам защитников Отечества. Артисты Татарстана исполнили трогательные патриотические песни, которые вызвали слезы у собравшихся.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Пришла сегодня на встречу Анна Дормидонтова. Ее сын погиб на СВО в 2022 году. Он дослужился до подполковника, командира реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады. Посмертно Дмитрий Дормидонтов был награжден орденом Мужества. Офицеру было 35 лет, у него осталось двое детей – младшая дочка ни разу не видела папу.

Фото: © фото предоставлено Ольгой Дормидонтовой

«Очень приятно, что приглашают на такие мероприятия, не забывают нас и оказывают такое внимание. Меня приглашали на прогулку на теплоходе, на концерт, на разных праздники, дарят подарки», – поделилась мать бойца.

Женщина рассказала, что ее отец также, как и сын сражался с фашистами, но во времена Великой Отечественной войны.

«Мой папа дошел до Германии, он семь лет посвятил военной службе. Он женился на моей маме, еще до войны, но только после победы, у них родились дети – нас было пятеро у родителей. Он дожил до 80 лет. Похоронили его на малой родине, в Тюлячинском районе. Рядом с ним лежит и мой сын, такой же защитник Родины», - рассказала она.

Сыну Жанны Соловей навсегда останется 22 года – он был командиром экипажа танка и посмертно кавалером ордена Мужества.

Фото: © фото предоставлено Жанной Соловей

«Мой сын Никита Сапкулов, закончил Суворовское училище, потом поступил в танковое. В 2021 году его распределили служить во Владиковказ, а в 2022 году он ушел на СВО. 19 марта того же года он погиб в Запорожской области. Он ни раз спасал своих соотечественников, эвакуировал их из горящих танков, своим танком прикрывал от огня. Но когда его экипаж попал в засаду, и ракета попала в его танк, как раз со стороны командира, помочь ему никто не смог», – рассказала мать военнослужащего.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Никита был патриотом и радовался, когда узнал, что по городу ездят машины с буквами «Z». В телефонных разговорах с мамой рассказывал, как помогали местным жителям.

Министр Эльмира Зарипова, обращаясь к мама бойцов рассказала, что на СВО погиб ее двоюродный брат.

«Тогда никто не думал, что произойдет. Она его одна воспитала и я видела, с какими вопросами пришлось столкнуться женщине, которая единственного сына отправила на войну и сегодня продолжает жить. А жизнь продолжается во внуках, в их голосах. Конечно, нам в этой ситуации нужно собраться духом, быть примером. Сегодня – вы уже пример, потому что воспитали тех, кто готов встать на защиту Родины», – рассказала она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина обращаясь с приветственным словом к героиням сегодняшнего дня отметила, что сейчас фонд работает во всех районах Татарстана.

«Главная задача, которая стоит перед нами, стать верными и надежными товарищами, во всех ситуациях, которые возникают у наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО и членов их семей. Мы всегда готовы оказать вам поддержку, подставить свое надежное плечо, не только в решении проблем, но и поддержать морально и психологически», – рассказала руководитель фонда.

Уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская прочитала трогательное стихотворение, которое написал кадровый офицер своей маме на день рождения. Адресант этих строк сегодня тоже присутствовала на встрече

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня прежде всего хочется сказать спасибо тем матерям, которые не одного сына отправили на фронт, а нескольких, тем, кто воспитали сыновей для которых сегодня военное дело стало профессией. Они воспитали настоящих патриотов. Сегодня с нами многодетные мамы, воспитавшие четверо и пятеро сыновей, и у кого сыновья мобилизованные, подписавшие контракт. Бывает, что сын и внук, сын и зять стоят на защите страны», – рассказала омбудсмен.

Сегодня прозвучало множество слов поддержки и благодарности в адрес мам. После мероприятия они могли обратиться к присутствующим с любыми житейскими вопросами.