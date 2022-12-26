Взял два танка как трофеи: Герой России Иван Додосов рассказал о своем подвиге в зоне СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выпускник Казанского танкового училища майор Иван Додосов, получивший звание Героя России, рассказал о своем подвиге в зоне СВО. Информация об этом появилась в Министерстве обороны РФ.

В спецоперации Иван Додосов начал принимать участие с самого начала и служит там до сих пор. Он рассказал, что его танковая рота с честью и достоинством выполняет все поставленные задачи.

«Во время освобождения одного из населенных пунктов необходимо было прорвать забетонированную оборону. Она готовилась не один день, а практически восемь лет. Все было укреплено и заминировано. Их силы превосходили наши почти в два раза», – начал рассказывать Додосов.

Российские военные попытались прорвать оборону напрямую, как говорится, подойти в лоб, но не получилось. Тогда наши танкисты решили схитрить и подобрались к обороне ВСУ через лес.

«Мы прорубили машинами лес, и вышли в тыл врага. Мы не знали, что там у нашего противника находится танковая рота. Они вышли в контратаку против нас, против наших трех танков. В этой битве мы показали себя с лучшей стороны. Было много попаданий по нашей технике. Но эту дуэль, где наш танковый взвод был против их танковой роты, выдержал с честью и достоинством», – рассказал Додосов.

Взвод Ивана Додосова сделал практически невозможное. Помимо того, что три российских танка выстояли против танкового взвода ВСУ, наши бойцы уничтожили семь вражеских машин, две были завоеваны как трофеи, еще одна сгорела на месте.

«Золотую Звезду» Ивану Додосову вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу летом этого года.

«Чем больше награда, тем больше ответственность», – именно так потом прокомментировал присвоение Героя России Додосов.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище, где вскоре он стал одним из лучших и почетных выпускников.