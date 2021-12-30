«Исключительно тяжелый год»: в Татарстане подвели итоги борьбы с Covid-19 в 2021 году

Второй год борьы с коронавирусной инфекцией, который подходит к концу, эксперты назвали самым тяжелым. О том, почему этот год был сложнее предыдущего для системы здравоохранения и как наконец победить коронавирус, на итоговом брифинге года в Кабинете Министров рассказали представители Оперштаба Татарстана.

Второй год борьы с коронавирусной инфекцией, который подходит к концу, эксперты назвали самым тяжелым

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ограничения сохранятся и в Новом году

Послабления ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, имеют свои сроки – об этом в самом начале брифинга напомнила руководитель Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а также о том, что после праздников ограничения сохранятся.

«Изменения все были внесены постановлениями Кабинета Министров, часть из них остаются и после Нового года», – отметила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Однако службам и предприятиям стоит помнить, что сроки этих ограничений строго установлены. Напомним, что в РТ разрешили дольше работать кафе в новогодние праздники и разрешили магазинам работать круглосуточно.

«Введенные ограничения по QR-кодам сохраняется», – добавила вице-премьер.

Лейла Фазлеева: ««Изменения все были внесены постановлениями Кабинета Министров, часть из них остаются и после Нового года» Фото: tatarstan.ru

Лейла Фазлеева напомнила, что сейчас все опасения связаны со штаммом омикрон. По ее словам, в России случаи заражения новой мутацией есть, поэтому татарстанцы в новогодние праздники должны быть Covid-насторожены.

Covid-ограничения не популярны, но эффективны

«Все меры, которые вводились в республике Татарстан были необходимыми и вынужденными, но крайне результативными и эффективными. Мы это видели и наблюдали», – подчеркнула Марина Патяшина.

Вице-премьер в совю очередь рассказала, что медики в 2021 году вновь работали по изменяющимся методическим рекомендациям. По ее словам, все больше специалистов работает с больными коронавирусом, вместе с этим улучшается качество медицинской помощи.

«2021 год был сложным, новым, с точки зрения взаимодействия и противодействия коронавирусной инфекции», – отметила Лелйла Фазлеева.

«Все меры, которые вводились в республике Татарстан были необходимыми и вынужденными, но крайне результативными и эффективными» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Также Фазлеева поблагодарила татарстанцев, которые вакцинировались против Covid-19, и попросила повторно привиться тех, кто сделал прививку больше полугода назад.

Решать продлять ли послабления, Оперштаб будет после праздников, исходя из ситуации.

«Нам надо пережить длительные новогодние праздники, мы посмотрим, какая ситуация будет с выявлением заболевших. До 10 января есть определенные послабления, я думаю, что к 10 числу мы поймем, продлевать эти постановления, либо снова вернуться к тем ограничениям, которые были», – отметила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Лейла Фазлеева призналась, что очень хотелось бы объявить на финальном брифинге года об эпидситуации, что все ограничения снимаются, однако пока это невозможно.

«Несмотря на новогоднее настроение, на волшебство, чуда не произойдет, если мы сами не будем способствовать этому чуду – эти меры неприятные, никакое ограничение человек не любит психологически», – добавила она.

Дети болели коронавирусом в три раза чаще

В Татарстане в уходящем 2021 году дети болели новой коронавирусной инфекцией чаще.

«Увеличилось заболеваемость детей почти в три раза. Дети начали переносить инфекцию в более выраженной клинической форме, а не с бессимптомным течением», — отметила главный санитарный врач РТ.

«Увеличилось заболеваемость детей почти в три раза. Дети начали переносить инфекцию в более выраженной клинической форме, а не с бессимптомным течением» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также в РТ превалировали внутрисемейные заражения коронавирусом — их 76%, то есть две трети татарстанцев заразились от близких, в трудовых коллективах процент заражений был незначительным, благодаря соблюдению на объектах антиковидных мер.

«Мы сдерживали заболеваемость в рабочих коллективах путем принятия ограничительных мер, в части ограничивали заболевших, изолировали контактировавших с заболевшим, мы контролировали соблюдение мер профилактики, а также ввели с июля 2021 года вакцинацию работников из близкого окружения трудового коллектива», — отметила Марина Патяшина.

По ее словам, доля заражений в трудовых коллективах снизилась на 46%.

«Год был сложным»

В Татарстане подходящий к концу год был самым сложным по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

«Уже два года мы живем с вами с пандемией новой коронавирусной инфекцией. И подводя итоги за 2021 год, нужно сказать, если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, вместе с тем 2021 год оказался наиболее сложным, потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших», – отметила Патяшина.

Марина Патяшина: «2021 год оказался наиболее сложным, потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших» Фото: tatarstan.ru

Марина Патяшина объяснила, что это было связано с циркуляцией нового индийского штамма «дельта». Он в разы заразнее предыдущих.

По итогам года у 88% пациентов выделяли именно дельта-штамм.

Главный санитарный врач РТ добавила, что штамма «омикрон» в республике пока нет, хотя он циркулирует в России.

Татарстан готовится к приходу омикрона

Медики Татарстана уже готовятся к приходу в республику нового штамма новой коронавирусной инфекции.

«Лекарственными средствами запасаются и стационары, и амбулатории. Персонал частично отправлен в отпуск для того, чтобы отдохнуть перед очередным потенциальным всплеском заболеваемости, увеличения загрузки наших инфекционных коек», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Медики Татарстана уже готовятся к приходу в республику нового штамма новой коронавирусной инфекции Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Владимир Жаворонков подчеркнул, что уходящий год для здравоохранения был «исключительно тяжелым». Сейчас Минздрав республики ищет любую возможность, чтобы дать сотрудникам отдохнуть.

«Для оказания медицинской помощи больным с Covid-19 в 2021 году было привлечено 17 тысяч 827 медицинских работников и 887 водителей скорых», – добавил он.

Замминистра добавил, что есть вариант, что омикрон будет менее агрессивным, но более контагиозным. Это значит, что основной удар придет на амбулаторную сеть.

Covid-госпиталь в РКБ закрыли

В Республиканской клинической больнице закрыли временный инфекционный госпиталь.

«Выводим из инфекционной работы Республиканскую клиническую больницу сегодня», – отметил Жаворонков.

На центральный округ остаются работать седьмая казанская больница и республиканская клиническая инфекционная больницы.

Владимир Жаворонков: «В случае ухудшения эпидситуации, госпиталь сможет вновь развернуться за два-три дня» Фото: tatarstan.ru

Владимир Жаворонков подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации, госпиталь сможет вновь развернуться за два-три дня.

На сегодня в Татарстане развернуто 2577 коек, из них свободно больше 30%. Жаворонков напомнил, что на пике заболеваемости коек было развернуто в три раза больше.

Повторная вакцинация продвигается медленно, а это риск

В Татарстане повторная вакцинация продвигается довольно медленно, этим очень обеспокоен Минздрав республики.

«На 30 декабря провакцинировано 2 290 149 человек. Прирост за сутки составил 2553. Это довольно низкая цифра. Потому что повторную вакцинацию прошли 134 326 человек — это мало», — констатировал замминистра.

В Татарстане повторная вакцинация продвигается довольно медленно, этим очень обеспокоен Минздрав республики Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Замминистра подчеркнул, что количество людей, привившихся шесть месяцев назад, в разы больше, чем число приходящих сейчас на ревакцинацию.

Жаворонков напомнил, что в европейских странах сейчас наблюдается подъем заболеваемости из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Поэтому он посоветовал татарстанцам привиться повторно заранее, не дожидаясь прихода новой волны пандемии в Россию.