Лейла Фазлеева напомнила, что новогодние Covid-послабления не бессрочны

Послабления ограничений, введенных из-за новой коронавирусной инфекции, имеют свои сроки. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Изменения все были внесены постановлениями Кабинета Министров, часть из них остаются и после Нового года», – отметила она.

Однако службам и предприятиям стоит помнить, что сроки этих ограничений строго установлены. Напомним, что в РТ разрешили дольше работать кафе в новогодние праздники и разрешили деятельность круглосуточным магазинам.

«Введенные ограничения по QR-кодам сохраняется», – добавила вице-премьер.

Лейла Фазлеева напомнила, что сейчас все опасения связаны со штаммом омикрон. По ее словам, в России случаи заражения новой мутацией есть, поэтому татарстанцы в новогодние праздники должны быть Covid-насторожены.