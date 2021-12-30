В РКБ закрыли Covid-госпиталь
В Республиканской клинической больнице закрыли временный инфекционный госпиталь. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«Выводим из инфекционной работы Республиканскую клиническую больницу сегодня», – отметил спикер.
На центральный округ остаются работать седьмая казанская больница и республиканская клиническая инфекционная больница.
Владимир Жаворонков подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации, госпиталь сможет вновь развернуться за два-три дня.