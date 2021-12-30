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Здоровье
30 декабря 2021  09:34
Эвелина Киселева

В РКБ закрыли Covid-госпиталь

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В Республиканской клинической больнице закрыли временный инфекционный госпиталь. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Выводим из инфекционной работы Республиканскую клиническую больницу сегодня», – отметил спикер.

На центральный округ остаются работать седьмая казанская больница и республиканская клиническая инфекционная больница.

Владимир Жаворонков подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации, госпиталь сможет вновь развернуться за два-три дня.

#коронавирус
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