В РКБ закрыли Covid-госпиталь

В Республиканской клинической больнице закрыли временный инфекционный госпиталь. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Выводим из инфекционной работы Республиканскую клиническую больницу сегодня», – отметил спикер.

На центральный округ остаются работать седьмая казанская больница и республиканская клиническая инфекционная больница.

Владимир Жаворонков подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации, госпиталь сможет вновь развернуться за два-три дня.