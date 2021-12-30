В Минздраве РТ выразили обеспокоенность низкими темпами повторной вакцинации от Covid-19

В Татарстане повторная вакцинация продвигается довольно медленно. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На 30 декабря провакцинировано 2 290 149 человек. Прирост за сутки составил 2553. Это довольно низкая цифра. Потому что повторную вакцинацию прошли 134 326 человек — это мало», — констатировал представитель Минздрава республики.

Замминистра подчеркнул, что количество людей, привившихся шесть месяцев назад, в разы больше, чем число приходящих сейчас на ревакцинацию.

Жаворонков напомнил, что в европейских странах сейчас наблюдается подъем заболеваемости из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Поэтому он посоветовал татарстанцам привиться повторно заранее, не дожидаясь прихода новой волны пандемии в Россию.