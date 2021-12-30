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Ру Тат
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Здоровье
30 декабря 2021  12:17
Эвелина Киселёва

В Татарстане в 2021 году дети болели коронавирусом в три раза чаще

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В Татарстане в уходящем 2021 году дети начали болеть новой коронавирусной инфекцией чаще. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Увеличилось заболеваемость детей почти в три раза. Дети начали переносить инфекцию в более выраженной клинической форме, а не с бессимптомным течением», — отметила спикер.

Также в РТ превалировали внутри семейные заражения коронавирусом — их 76%, то есть две трети татарстанцев заразились от близкого окружения, в трудовых коллективах эта доля незначительная, благодаря соблюдению на объектах антиковидных мер.

«Мы сдерживали заболеваемость в рабочих коллективах путем принятия ограничительных мер, в части ограничивали заболевших, изолировали контактировавших с заболевшим, мы контролировали соблюдение мер профилактики, а также ввели с июля 2021 года вакцинацию работников из близкого окружения трудового коллектива», — отметила Марина Патяшина.

По ее словам, доля заражений в трудовых коллективах снизилась на 46%.

#коронавирус #дети
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