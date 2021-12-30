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Здоровье
30 декабря 2021  12:19
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ: 2021 год был самым тяжелым по Covid-19 из-за более заразной «дельты»

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В Татарстане подходящий к концу год был самым сложным по ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Уже два года мы живем с вами с пандемией новой коронавирусной инфекцией. И подводя итоги за 2021 год, нужно сказать, если в 2020 году было много неизвестного и непонятного, вместе с тем 2021 год оказался наиболее сложным, потому что мы столкнулись с рекордным количеством заболевших», – отметила спикер.

Марина Патяшина объяснила, что это было связано с циркуляцией нового индийского штамма «дельта». Он в разы заразнее предыдущих.

По итогам года 88% пациентов выделяют именно дельту.

При этом главный санитарный врач РТ добавила, что штамма «омикрон» в республике пока нет, хотя он циркулирует в России.

#коронавирус #Дельта #управление роспотребнадзора по рт
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