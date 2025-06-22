Депутаты иранского парламента выступили за перекрытие Ормузского пролива после ударов США

Депутат иранского парламента Исмаил Коусари заявил, что в ответ на удары США по ядерным объектам Исламской Республики парламент считает необходимым перекрытие Ормузского пролива. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал Press TV.

«Парламент пришел к выводу, что следует закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение остается за высшим советом национальной безопасности», — отметил Коусари.

Ранее в этот день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с «Известиями» предупредил о возможных последствиях подобного шага. По его словам, перекрытие пролива может спровоцировать масштабный энергетический кризис на глобальном уровне.

Юшков подчеркнул, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около четверти мировых объемов нефти, а также порядка 30% от общего объема поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.